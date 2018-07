Bonn, im Oktober

Die Sozialdemokraten versuchen eifrig, aber mit wenig Geschick, sich von dem Vorwurf zu befreien, an ihnen sei die Wahlrechtsreform gescheitert. Die CDU dagegen bemüht sich, die SPD für dieses Scheitern haftbar zu machen, und sie ist bestrebt, das Thema auf der Tagesordnung zu halten. Kaum hatten die Sozialdemokraten angekündigt, sie wollten im Frühjahr einen außerordentlichen Parteitag abhalten, auf dem neben ‚einigen für den Wahlkampf wichtigen Problemen auch die Frage des Wahlrechts behandelt werden sollte (was der verschämten Ankündigung gleichkam, man wolle sich an dieser Frage nicht mehr die Finger verbrennen), da versicherten die Christlichen Demokraten, sie planen einen Kongreß, der sich nur mit dem Wahlrecht beschäftigen soll.

Inzwischen hat Willy Brandt in einem Fernschreiben an seine Parteibezirke dargelegt, warum eine Wahlrechtsreform für 1969 nicht mehr möglich sei. Seine Begründung: Eine so tiefgreifende Veränderung des Wahlmodus so kurz vor der Wahl sei verfassungsrechtlich bedenklich. Das klingt einleuchtend. Weniger überzeugend dagegen sind die SPD-Vorwürfe an die Adresse des Innenministeriums: Die Gesetzesentwürfe seien nicht rechtzeitig vorgelegt worden, auch lasse das angeforderte Rechtsgutachten über die Verfassungsmäßigkeit des von der SPD vorgeschlagenen Dreiersystem auf sich warten.

Man wird sich damit abfinden müssen: Bis zum September 1969 wird die Wahlrechtsreform nur noch zu Wahlkampfzwecken verwendet werden. Angreifer ist die CDU, die ihre Verlegenheit in der Frage der Mitbestimmung dadurch wettzumachen versucht, daß sie die SPD in der Wahlrechtsfrage in Verlegenheit bringt. R. Z.