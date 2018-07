Von Theo Sommer

Sechs Wochen nach dem Einmarsch des Warschauer Paktes in die Tschechoslowakei grübeln die westlichen Fachleute noch immer über drei Fragen:

Hat der Westen in den langen Monaten, in denen die Krise heranreifte, falsch gehandelt?

Hat der Prager Reformkommunismus jetzt gar keine Chance mehr?

Kommt nun ein neuer Kalter Krieg?

Die beiden letzten Fragen gelten der Zukunft. Die erste hingegen erwächst aus dem selbstquälerischen Zweifel, die Westmächte könnten durch bestimmte Handlungen oder auch durch die Unterlassung bestimmter Handlungen den tragischen Gang der Ereignisse gefördert haben. Sie ist vor allen Dingen an die Vereinigten Staaten gerichtet. Hat sich Washington im Frühjahr und Sommer schwerwiegende Versäumnisse zuschulden kommen lassen?

Die Amerikaner antworten rundheraus: Nein. Sie haben nie die Vorwürfe vergessen, die ihnen 1956 gemacht wurden, als sie den rebellierenden Ungarn erst Mut zu machen schienen, dann aber absolut nichts taten, um ihnen aus ihrer Misere zu helfen. Diesmal wollten sie diesen Fehler nicht abermals begehen, wollten die Tschechoslowaken nicht verleiten, das Tempo ihrer Reform zu überstürzen und dadurch ein russisches Eingreifen geradezu herauszufordern. „Die Frage war nicht, wie wir das Mißfallen der Russen vermeiden oder die Entspannung retten konnten“, sagte mir ein amerikanischer Diplomat. „Die Frage war allein, wie eine Katastrophe in Prag am ehesten zu verhindern war. Wahrscheinlich werden wir es nie genau erfahren, doch ist es durchaus möglich, daß unsere Zurückhaltung die Sowjetintervention tatsächlich hinausgezögert hat.“

Im übrigen weisen die Amerikaner nachdrücklich auf zwei weitere Punkte hin. Punkt 1: Vor dem 21. August hat ihnen niemand zu einer anderen Taktik geraten. Punkt 2: Sie haben trotz aller Bedenken den Russen Ende Juli eine deutliche Warnung zukommen lassen.

Den Vorwurf der unzulässigen, unerträglichen Passivität empfinden die Amerikaner als besonders erstaunlich, fast empörend, wenn er von Bonner Sprechern erhoben wird. Sie erinnern daran, daß die Bundesregierung das State Department monatelang mit dringlichen Ersuchen bombardiert hat, nichts zu unternehmen, was die Situation verschärfen mochte, und sie entsinnen sich auch ihrer großen Verwunderung darüber, daß Staatssekretär Diehl im Mai Meldungen über Truppenbewegungen an den tschechischen Grenzen in die Öffentlichkeit trug, obwohl vereinbart worden war, darüber lieber nichts zu sagen.