Von Martin Gregor-Dellin

Zu überhören ist der Ruf nach dem realistischen Erzähler nicht. Man kommt ihm zu Hilfe, indem man ihn prophezeit. Allerorten wird Fontane als Medizin verschrieben gegen die Erzählneurosen der Gegenwart. Macht sich aber einer erst mal ans Werk, so sieht er, spürt er, wie brüchig das Eis ist, über das er da wandelt, wie es knistert und bricht, wie ihm die Feder steckenbleibt und das Wort im Halse.

Nicht wenige Autoren wissen ein Lied davon zu singen und kennen die technischen Tricks nur zu genau, mit denen sie sich immer wieder selber überlisten und in Fahrt bringen, wenn ihnen der Glaube an das, was sie tun, wieder einmal abhanden gekommen ist. Eines der probatesten Mittel bei dieser Selbstüberlistung ist die Verteilung des zu Sagenden auf Rollen, sprich Monologe, wobei in Kauf zu nehmen ist, daß der Seelen-Vortrag mieser Typen nur allzu leicht in Gequassel ausartet, das nicht der Figur, der Erzählerperson, der Rolle angelastet wird, sondern dem Autor.

Ich nehme an, Jochen Ziem weiß davon. Trotzdem hat er sich nicht entmutigen lassen, etwas zu tun, was nach seinen Stücken „Einladung“ und „Nachrichten aus der Provinz“ immerhin konsequent erscheint: geredete Prosa zu schreiben, Selbstenthüllungen per Monolog. Sechs Prosastücke in der Umgangssprache enthält sein erster Band

Jochen Ziem: „Zahltage“, Erzählungen; Suhrkamp Verlag, Frankfurt; 96 S., 6,– DM.

Jochen Ziem stammt aus Mitteldeutschland, was hier wörtlich gemeint ist, das heißt landschaftlich: geboren ist er 1932 in Magdeburg, studiert hat er in Halle und Leipzig, bevor er (wann? der Verlag verschweigt es) nach dem Westen kam. Ich halte diese Vorgeschichte für nicht ganz unwesentlich für das Verständnis sowohl seiner Stücke als auch seiner Prosa. Das Debüt dieser Autoren, die eine Grenzüberschreitung hinter sich haben, unter welchen Vorzeichen auch immer – es sind seit 1954 mittlerweile zwischen vierzig und fünfzig – ist durchaus verschieden dem anderer Autoren. Zum ersten leiden sie unter Startverspätung, die Vorgeschichte liegt meist im dunkeln. Zum zweiten sind sie thematisch deutlicher fixiert, formale Experimente werden gewöhnlich erst später nachgeholt. Auch Jochen Ziem macht keine Ausnahme. Er veröffentlicht seinen ersten Prosaband mit vierunddreißig Jahren. Was er schreibt, klingt einerseits so unbekümmert, so drauflos und manchmal fast unkontrolliert, andrerseits geht von den Alltagstragödien, denen er Stimme gibt, eine tiefe Beunruhigung aus. Auch dem weniger Gelungenen könnte man nicht den Vorwurf des Beliebigen machen.

Was macht der Mensch mit seinem Leben? Der eine läßt sich am Zahltag zum Handstand auf einem wackligen Schornstein verführen, nur um sich und anderen ein bißchen falsch verstandenen Mut zu beweisen – mit Todesfolge. Der andere erliegt der Faszination des Grauens und verwandelt seine Sonntagsausflüge in einen Geländekrieg. Der dritte wird nie begreifen, warum er in die Fänge einer Elfjährigen geraten ist, die ihn noch nach ihrem Tode durch ein Tagebuch als Verführer belastet. Am relevantesten die Geschichte eines Konformisten, der sich „Kleewer“ nennt und dessen geschäftliche Gerissenheit nicht einmal davor halt macht, politisch auf der verkehrten Seite zu stehen – wenn es sich auszahlt.