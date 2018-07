Inhalt Seite 1 — Wie tot ist ein Toter? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Seit Professor Barnards erster Herzverpflanzung ist unter den Wissenschaftlern in aller Welt eine alte Streitfrage neu belebt worden: Mit welchen Methoden kann man den Tod eines Patienten sicher feststellen, wann darf ein Herz oder ein anderes Organ zur Transplantation verwendet werden?

Bis heute gilt als sicherstes Merkmal für den eingetretenen Tod das Fehlen von Hirnströmen. Elektroden, am Kopf eines Lebenden angebracht, registrieren ständig elektrische Potentiale, ob nun der Patient schläft oder wach ist, ob er gesund ist oder krank. Der Tod gilt als eingetreten, wenn das Hirnstromdiagramm leer ist, wenn der Meßschreiber des Gerätes keine Kurven oder Ausschläge mehr registriert.

Zweifel an der Endgültigkeit des so festgestellten Todes haben jetzt amerikanische Wissenschaftler, Ärzte der Luftwaffenbasis in Lackland (Kalifornien), angemeldet. Ihre Experimente mit Hunden haben das seltsame Ergebnis erbracht, daß man vollständig tote Tiere wieder zum Leben erwecken kann. Die Versuchstiere waren über 80 Minuten lang nach allen Merkmalen der Medizin klinisch tot: sie waren ohne jeden Sauerstoff und andere Nährstoffe und hatten keinerlei Hirnströme mehr.

Die Hunde waren einer besonderen Behandlung unterworfen worden. Wie der Leiter der Forschungsgruppe, Oberstleutnant Gerald Klebanoff, mitteilte, wurde den Tieren das gesamte Blut entzogen. Damit waren die Körperzellen von jeglicher Sauerstoffzufuhr abgeschnitten, ein Zustand, der allein schon bisher als absolut tödlich galt. Gleichzeitig aber wurden die Tiere bis auf eine Temperatur von fünf bis zehn Grad Celsius abgekühlt. Durch diese Abkühlung sollen die Körperzellen in einen Zustand geraten, in dem sie zum Überleben keinen Sauerstoff mehr brauchen. Die vollkommene Blutleere verhinderte außerdem die Bildung der so gefürchteten Blutgerinnsel im Gehirn.

Nnchdem so jede I.ebenffunktion ausgeschaltet worden war, verblieben die Tiere über 80 Minuten in ihren Kühlapparaten. Sie waren nach allen klinischen Tests tot.

Als die Forscher jedoch jetzt die Hunde wieder auf normale Körpertemperatur brachten und ihnen gleichzeitig das vorher entnommene Blut wieder einspritzten, erwachten mehr als 75 Prozent zu völlig normalem Leben. „Sie bellen und wedeln, wie vierzigpfündige Bastarde es eben tun“, berichtet Dr. Klebanoff.

Seine überraschenden Ergebnisse, so meint der amerikanische Wissenschaftler, werden zweifellos eine ganze Reihe von Untersuchungen und Überlegungen nach sich ziehen. So wird man sicherlich untersuchen, ob vielleicht interplanetarische oder interstellare Reisen im Zustand des künstlichen todähnlichen Schlafes möglich werden. Auch bleibt die heikle Frage zu klären, ob man Menschen ebenso wie Hunde töten und wiederbeleben kann und darf. Gegenwärtig ist dieser Prozeß sowieso noch auf wenige Stunden oder Tage begrenzt.