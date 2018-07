Von Manfred Sack

Es gab zu Köln Merkwürdiges zu beobachten: Das Publikum der „photokina“ – Händler, Photographen, vor allem doch aber Amateure – drängelte sich nicht nur an den Ständen, begierig nach Neuheiten forschend, teure Apparate in der Hand wiegend, Emma Peel fürs Heimkino erwägend, nein, sie bevölkerten auch die vielen Photoschauen im oberen Geschoß der Halle 3 am Rhein.

In der Tat gab es überraschend gute Austellungen zu sehen: hinreißende Sportphotos; die ästhetische Farbphotoidylle von Gene Laurents und die verblüffenden Modearrangemerts von Max Maxwell; die in ihrer Qualität außergewöhnliche „Weltschau der Jugendphotographie“ (wie überhaupt die Jugend Bemerkenswertes vollbringt); die Beispiele „lockender Photographie“; vor allem aber die bewegende Sammlung „Der Mensch und seine Welt – Die Kamera als Zeuge“ von der Expo 1967 in Montreal, eine der besten Photoausstellungen, die ich jemals gesehen habe.

Es gab Versuche, das Größenverhältnis des Menschen zu Mikro- und Makrokosmos darzustellen, eine enttäuschende Bildersammlung „Berühmter Photographen“, ein dpa-Bildfunkstudio, auch das Atelier eines Werbephotographen in Aktion sowie allerlei Lichtspielereien. Vergebens blieb nur die Suche nach einer Ausstellung derer, die diesmal den Kulturpreis der „Deutschen Gesellschaft für Photographie“ bekommen haben: Charlotte March, Chargesheimer und (nach Hilmar Pabel als erstem „Stern“ – Photographen) Thomas Höpker. Trotzdem hat die künstlerische Abteilung dieser Messe einen guten Organisator. Sein Name ist Gruber.

Auch ein anderer Name ist zu nennen: Dr. Karl Pawek. Sein Werk ist die „2. Weltausstellung der Photographie“. Sie erhält Bedeutung schon durch Quantitäten: Die Schau der 522 Photos von 236 Photographen aus 35 Ländern wird in immerhin 261 Museen von 36 Ländern gezeigt. Sie geht wie ihre Vorgängerin, die heute noch an vielen Orten gezeigt wird, tatsächlich „um die Welt“ – ein Ereignis also, das Prüfung verlangt. Thema ist „Die Frau“. Sieht man wirklich „die Frau“? Die Antwort ist: Natürlich ist das nicht „die Frau“, sondern Karl Paweks Vorstellung von der Frau.

Es gibt in dieser eigentümlichen Versammlung von Frauen zwischen Geburt und Tod viele bewegende Bilder. Ihre Kraft ist so stark, daß man bald bereit ist, das reichliche Drittel vollkommen belangloser oder ganz unzulänglicher Photos aus der Erinnerung zu tilgen.

Es gibt ausgezeichnet zusammengestellte „Sätze“ von Bildern gleichen oder verwandten, manchmal identischen, manchmal kontrastierenden Inhalts. Zu solchen geglückten Bilderkompositionen gehören Gruppen wie „Die Frau im totalen Krieg“ (wo sie lächelnd Waffen trägt, zitternd den Gewehrlauf an der Schläfe spürt, ihre Kinder beweint, verblutet) oder den Satz „Sie und Er“ (mit anmutigen wie abweisenden Szenen von großer Kraft); dazu gehören Bilderreihen, die durch Häßlichkeit und gesellschaftlichen Ekel überwältigen (wie die „Figuren der Nacht“), und andere, vor deren Schönheit einen ein photokulinarisches Wohlbehagen ankommt (wie bei „Der Erde nahe“).