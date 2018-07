Von Dieter Korp

Einem Mädchen, das im Minirock einem Ferrari entsteigt, wird gegenwärtig vom VW 411 spielend die Schau gestohlen. Ein neuer VW stellt ein Ereignis dar, das offenbar gleich nach der Wahl eines neuen Bundespräsidenten rangiert. Beides erlebt man viel zu selten.

Europas Autofabriken sind emsiger denn je damit beschäftigt, Preislücken zu schließen und ihre Programme auch von unten und von oben her gegen den Konkurrenzdruck abzusichern. Ob diese vielen Lückenfüller ihre Existenz nur modernem Marketing-Denken verdanken oder ob sie eine notwendige technische Bereicherung darstellen, das muß sich freilich auch beim VW 411 erst erweisen.

Die Startbedingungen sind für Wolfsburgs Größten zum jetzigen Zeitpunkt nicht die besten. In der Mittelklasse, in der an Autos am meisten verdient werden kann, treten sich die Wettbewerber gegenseitig auf die Füße. Das hat zu teilweise äußerst attraktiven Angeboten geführt, denen der VW 411 vom Preis, von der Ausstattung und vom Komfort her nicht immer gewachsen ist.

Wo liegen die Pluspunkte des neuen 1,7-Liter-(68-PS-)Wagens aus Wolfsburg? Sieht man ihn im Rahmen des VW-Programms, bietet er in praktisch allen Punkten – bis auf das etwas laute Innengeräusch – die lang erwarteten Verbesserungen. Sein Fahrverhalten, basierend auf einem jetzt modernen Fahrwerk mit Federbeinen vorn und Schräglenkern hinten, entspricht nun dem Stand der Technik. Der VW 411 bietet den Passagieren viel Innenraum, und auch der Gepäckraum – eine tiefe Wanne zwischen den Vorderrädern – schluckt erstaunlich viel mehr, und wenn es sein muß auch den Bierkasten.

Im Vergleich zu seinen Konkurrenten hat sich auch dieses Modell seinen Vorsprung in bezug auf Sauberkeit und Solidität in der Verarbeitung zu halten gewußt. Ein weiterer Pluspunkt ist das ungewöhnlich dichte Kundendienstnetz. Das macht zwar veraltete Autos nicht besser – wenn man an bisherige VW-Modelle denkt –, aber ein guter Service gleicht manches aus. Das ist ein wichtiger Punkt: Autos werden zusehends komplizierter, und keines, auch das teuerste nicht, ist vor Störungen sicher.

Wo man den großen VW auch parkt, man kann sich über Passantenzulauf nicht beklagen. Unschwer ist den schnell veranstalteten Benzingesprächen zu entnehmen, daß man die Vorderfront des Wagens zu ostblock-artig schlicht findet und daß das ganze Auto überhaupt etwas hoch geraten ist. Nun, die Entschlossenheit des Werkes, jetzt auch dem VW-Fahrer die übliche große Gepäckhöhle anzubieten, hat das Vorderteil des Neulings beträchtlich nach vorn und nach oben gestreckt. Es sieht so aus, als müßte sich die Formgebung des übrigen Wagens danach richten. Dies und der Entschluß, bei den großen 15-Zoll-Rädern zu bleiben – 13- und 14-Zoll-Räder dominieren heute –, haben das Auto relativ hoch werden lassen. Das sind freilich Geschmacksfragen. Die Kopffreiheit innen hat aber deutlich davon profitiert.