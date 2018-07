Inhalt Seite 1 — ZEIT SPART GELD Seite 2 Auf einer Seite lesen

Australische Aktien wieder interessant?

Geteilter Meinung ist man über die Zukunft australischer Aktien. Im Zusammenhang mit Kapitalverlagerungen aus England erlebte die australische Börse in diesem Jahr eine kräftige Hausse. Es gab Kurssteigerungen bis zu 300 Prozent. In den letzten Monaten trat ein Rückschlag um 10 bis 15 Prozent ein. War das lediglich eine technische Reaktion oder gab es eine echte Kurskorrektur? Einige deutsche Banken sehen in australischen Aktien wegen der in Australien zu erwartenden wirtschaftlichen Wachstumsraten noch eine gute Chance, Empfohlen werden vor allem australische Minenwerte: Broken Hill Pty., Conzine Rio Tinto, New Broken Hill, North Broken Hill und Peko Wallsend.

DeGeWo-Fonds VII geplant

Der von der Deutschen Gesellschaft zur Förderung des Wohnungsbaues, gemeinnützige AG (DeGeWo) zur Zeichnung angebotene DeGeWo-Fonds VI (Fondskapital 8,2 Millionen Mark) ist geschlossen worden. Zeichner, die bei der Ausgabe von Zertifikaten nicht berücksichtigt werden konnten, wurden vorzugsweise aus dem nächsten Immobilienfonds bedient, der ein Objekt im Berliner Wedding zum Gegenstand haben wird. Er soll im Frühjahr 1969 aufgelegt werden.

Alte Münzen neu geprägt

Unter Benutzung alter Prägestöcke haben einige staatliche Münzanstalten Goldmünzennachprägungen vorgenommen, die sich von den alten Stücken nicht unterscheiden und die international zu den gleichen Kursen wie die Originalprägungen aus der Zeit, die das Prägejahr angibt, gehandelt werden. In der Neuauflage ihrer Schrift „Goldmünzen“ führt die Dresdner Bank die „offiziellen Neuprägungen“ auf. Sie stammen aus Frankreich (20-Franken-Stücke mit dem Kopf der Marianne), Großbritannien (Sovereigns mit Georg V.), Mexiko (Pesos in allen Größen), Österreich (Kronen und Dukatenstücke), Spanien (4 verschiedene Pesetas-Stücke), Schweiz (Vreneli) und der Türkei (5 verschiedene Piaster-Stücke).

Franzosen am deutschen Kapitalmarkt