Zwerge träumen von einem großen Körper. Mit dem Umfang ihres Gehirns sind sie vollauf zufrieden. Gabriel Laub

Gruppenfriedhof

Dozenten und Studenten der Ulmer Hochschule für Gestaltung (HfG) haben sich darauf geeinigt, in den nächsten Wochen in „Projektgruppen den Versuch zu machen, neue kollektive Formen des Studiums zu entwickeln und zu erproben“. Danach werden Lehrer und Schüler zu einem „Plenum“ zusammentreten, man wird autonome Gruppen bilden, deren Arbeitsthemen aber noch nicht feststehen, dann, einen Ausschuß wählen, der die Arbeit der Gruppen koordinieren, die Haushaltsmittel verteilen und Berufungen vorschlagen soll. Nur ist noch nicht ganz klar, wer wen unterrichten soll. Am 1. Oktober waren in Ulm nur sieben Dozenten und, wie die Stuttgarter Zeitung mitteilt, zwanzig der früher 150 Studenten anwesend. Mitteilung der HfG: die Hochschule gleiche „einem Friedhof“.

Kurzschluß

Die Vatikan-Zeitung Osservatore Romano will ihre Leser immer wieder glauben machen, daß sich die katholischen Gläubigen mit „überwältigender Mehrheit“ für die Enzyklika „Humanae vitae ausgesprochen haben. – nicht nur die von Ferdinand Oertel bei Fredebeul und Koenen herausgegebene Dokumentation „Erstes Echo auf Humanae vitae“ beweist das Gegenteil. In einem Offenen Brief an die Londoner Times protestierten jetzt 55 englische Priester gegen das Verbot ihrer Bischöfe, in der Öffentlichkeit Stellung gegen die Enzyklika zu nehmen; das Verbot von empfängnisverhütenden Mitteln könnten sie „aus Gewissensgründen“ nicht akzeptieren. 76 britische Intellektuelle, unter ihnen der Schriftsteller Graham Greene, unterzeichneten eine Entschließung gegen die Enzyklika. Fünfzehn in Würzburg tagende deutsche Moraltheologen erklärten scholastisch pedantisch, daß „eine von den Aussagen des kirchlichen Lehramtes abweichende Entscheidung nicht ausschließlich auf einem irrenden Gewissen zu beruhen braucht, sondern durchaus solide objektive Gründe haben kann“. Der Diözesan-Beirat von Roermond ersuchte seinen Bischof, auf die Tagesordnung der nächsten Beiratssitzung am 12. Oktober eine Diskussion zu setzen über die Enzyklika, welche „zeigt, daß die Autorität nicht mehr richtig funktioniert, da sie einen Kurzschluß zum Lebensgefühl der Menschen erzeugt hat“.

Abgelehnt

Er zählt nicht unbedingt zu den ganz links Stehenden, trotzdem lehnte Kardinalerzbischof Rossi von São Paulo es ab, von Staatspräsident da Kosta e Silva den ihm verliehenen brasilianischen Verdienstorden entgegenzunehmen. Der Kardinal ist als Vorsitzender der brasilianischen Bischofskonferenz der Sprecher der römisch-katholischen Kirche seines Landes. Er soll sich dem Verlangen anderer Bischöfe gebeugt haben, den Orden abzulehnen, um auf diese Weise zu dokumentieren, daß es zwischen Kirche und Staat in Brasilien nicht zum besten bestellt ist.