Die Tage der EKD sind gezählt

Nur mit einem Bibelwort begrüßte der Sprecher der DDR-Kirche, Schwerins Bischof Beste, telegraphisch die Synodalen in Westberlin. Von der Einheit der Evangelischen Kirche in Deutschland war in dem Telegramm keine Rede. Niemand weiß, ob dies ein Zugeständnis der bedrängten Kirche der drängenden Staatsgewalt gegenüber ist oder ob eine solche Unterlassung als sicheres Symptom der Auflösung gewertet werden muß.

Die Tage der einen deutsch-evangelischen Kirche, die Tage der EKD-Rechtseinheit sind gezählt. Zum erstenmal tagten die West-Synodalen allein, ohne ein Paralleltreffen der Ost-Synode. Das allein kündigt schon den Wandel an. Aber auch die bangen Fragen und unsicheren Antworten in Berlin-Spandau, die immer schärferen Anforderungen Ulbrichts und seines Kirchen-Staatssekretärs Seigewasser lassen für Hoffnungen länger keinen Raum: 20 Jahre besteht – bestand, so muß es nun wohl heißen – die gesamtdeutsche Organisation der Landeskirchen.

Die EKD ist Geschichte geworden; geborsten ist, was dauerhafter sein sollte: Dach, Klammer, Brücke über alle staatliche und gesellschaftliche Spaltung hinweg. „Kirche im Sozialismus“ heißt Ostberlins neue Parole, und die acht Landeskirchen sind gemäß der neuen DDR-Verfassung dabei, sich zu einem selbständigen Bund zusammenzuschließen. Eine EKDDR wird die Folge sein.

Aus der mutigen Fürstenwalder Erklärung des Greifswalder Bischofs Krummacher vom April 1967 ist der Satz „Wir dürfen uns nicht loslassen“ nicht mehr zeitgemäß. Jetzt gilt sein Appell: „Wir dürfen nicht den Versuch machen, einer den anderen zu beherrschen; wir werden uns gegenseitig freizugeben haben, daß wir unserem Auftrag in dem Teil Deutschlands, in dem wir leben, gerecht werden.“ Das ist, unter den Verhältnissen von morgen verstanden, die Absage an die organisatorische Einheit der einen deutschen Kirche der Protestanten. Was nach dem unfreiwilligen, dazu diktierten Bruch bleibt, ist einzig die geistliche Einheit, Ökumene im Glauben.

D. St.