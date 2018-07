FÜR Freunde literarischen Klatsches, speziell aber für Brecht-Liebhaber, die sich nicht allein für sein Werk interessieren, sondern auch an Geschichten über ihn Gefallen finden –

„Geschichten vom Herrn B.“ – Hundert neue Brecht-Anekdoten, aufgeschrieben von André Müller und Gerd Semmer; Kindler Verlag, München; 107 S., 6,80 DM.

ES ENTHÄLT einhundert kleine Beiträge zur Brecht-Legende, Geschichten aus seinem Leben, die zum Teil vielleicht sogar wahr sind, zum Teil aber ihrerseits schon der Brecht-Legende entsprungen sein dürften, was jedoch ihre Unterhaltsamkeit nicht mindert. Sie versuchen, den Stil von Brechts eigenen Keuner-Geschichten zu kopieren. Dies müßte darauf schließen lassen, daß die Verfasser nicht bloß ein Schmunzelbüchlein vorzulegen gedachten, welches sich mit dem wohlfeilen Spaß zufriedengibt, Allzumenschliches aus dem Leben eines bedeutenden Künstlers mitzuteilen. Denn das Anekdotische der „Geschichten vom Herrn Keuner“ dient dem Zweck, ihrem Leser auf unterhaltsame Weise Einsichten vorzutragen, denen er wahrscheinlich weniger bereitwillig zuhören würde, wenn sie mit aller theoretischen Strenge und mithin weniger unterhaltsam dargeboten worden wären. Sollten also die Verfasser der „Geschichten vom Herrn B.“ vorgehabt haben, diese Lehre, die Brecht aus dem horazischen „prodesse et delectare“ gezogen hat, auch in ihrem Buch zu befolgen, dann bleibt festzustellen, daß ihnen dies nicht immer gelungen ist.

ES GEFÄLLT, wenn man sich entschließt, das Buch nicht ganz ernst zu nehmen. Immerhin findet man darin eine ganze Reihe von Anekdoten, die nicht nur einfach amüsant und – wie es ja oft der Fall ist – nach Belieben auf irgendwelche Berühmtheiten anwendbar sind, sondern die unverkennbar und einzig Brecht zum Helden haben können.

Helmut Salzinger