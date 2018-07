Wann bestehen ernstliche Zweifel an einem vom Steuerzahler angefochtenen Verwaltungsakt des Finanzamtes, so daß die Vollziehung des Steuerbescheides vorläufig ausgesetzt werden muß?

Dazu stellte das Finanzgericht Münster fest: „Steuern werden geschuldet auf Grund Gesetzes, auf Grund Verwaltungsakts nur, soweit sich dieser mit dem Gesetz deckt. Die Steuergesetze bedeuten eine Einschränkung der grundgesetzlichen Eigentumsgarantie. Aus dem Vorrang des Grundgesetzes folgt, daß Steuern nur insoweit zu zahlen sind, als die Gesetze sie fordern. „Nur insoweit“ bedeutet, daß Steuergesetze nicht extensiv (das heißt ausdehnend) ausgelegt werden dürfen. Auch fordert die faire Interessenabwägung zwischen Steuergläubiger und Steuerschuldner, Unklarheiten und Zweifel nicht zu Lasten des Steuerschuldners gehen zu lassen, vielmehr zu Lasten des Staates, auf dessen Seite alle Vorteile liegen: Er erläßt als Parlament die Gesetze. Er fordert als Verwaltung die Steuer an und zwingt den Steuerpflichtigen in die Klägerrolle. Und der Staat bestimmt schließlich als Gerichtsorganisation Dauer und in gewissem Sinn Ausgang des Prozesses. Diese Überlegungen erfordern als gerechten Ausgleich, daß Unklarheiten und Zweifel an den Prozeßaussichten nicht zu Lasten des Steuerpflichtigen gehen dürfen und daß die Vollziehungsaussetzung nur dann abzulehnen ist, wenn der Kläger keine vernünftigen Obsiegenschancen hat.“ (I 1316/67 A in EFG 1968 S. 24).

Diese Richtersprache ist für jedermann verständlich, überzeugend und verfassungsmäßig. Der Bürger soll selbst lesen können und wissen, woran er im heutigen Rechtsstaat ist, wenn er richterlichen Schutz gegen die Bürokratie sucht. So ist jedermann auch leicht begreiflich, wenn die Finanzrichter betonen, daß es bei der Vollziehungsaussetzung für den Staat höchstens um die geringen Prozeßzinsen geht. Ferner verdeutlichen die Richter jene Gefahr, die sich aus der oft unerträglich langen Prozeßdauer ergibt. Nicht zuletzt kann es auch nicht darauf ankommen, ob das Finanzamt das Vorliegen „ernstlicher Zweifel“ anerkennt.

Von Finanzbehörden ist kaum zu erwarten, daß sie selbst anerkennen werden, daß ein Rechtsmittel Erfolgsaussicht habe. Deshalb hat schon 1953 das Bundesverwaltungsgericht (NJW 1953 S. 1607) betont, daß der Bürger durch Versagung der Aussetzung nicht seines gerichtlichen Schutzes beraubt werden und vor vollendete Tatsachen gestellt werden dürfe.