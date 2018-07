Von Rolf Zundel

Ludwigshafen, im Oktober

Die Szene hatte symbolische Bedeutung. Ein junger Mann aus Schleswig-Holstein versuchte mit jenem Ausdruck strapazierter Geduld, der manche Leute befällt, wenn sie merken, daß sie gegen eine Wand von blankem Unsinn anreden, dem Deutschlandtag der Jungen Union sein Konzept klarzumachen: Die Bundesrepublik könne und dürfe für sich kein Alleinvertretungsrecht beanspruchen. Die meisten seiner Zuhörer wollten von solchen Thesen nichts hören und begleiteten seinen Vortrag mit protestierendem Gemurmel.

Plötzlich entstand Unruhe an der Tür. Beifallsklatschen setzte ein; der Redner ließ seinen letzten Halbsatz fallen wie eine heiße Kartoffel. Durch eine Gasse applaudierender Delegierter zog, lächelnd und mit lässiger Geste Wohlwollen verstreuend, Verteidigungsminister Schröder in den Saal ein. Ostpolitik und Deutschlandpolitik scheinen in der Jungen Union vorläufig abgeschrieben zu sein; Sicherheit und Verteidigungsbereitschaft sind Trumpf.

Schröders Auftritt war freilich noch aus einem anderen Grund symptomatisch. Wie er waren auch andere Potentaten der Partei erschienen, um sich im besten Licht zu präsentieren. Schröder sprach der Jungen Union gewiß aus dem Herzen, als er verkündete, „nach meiner Überzeugung ist es möglich und notwendig, eine kühnere und mutigere Europapolitik zu verfolgen, als wir das getan haben“. Barzel attackierte die SPD, als stünde er mitten im Wahlkampf, und erntete donnernden Beifall mit der Bemerkung, daß die Junge Union die Große Koalition sicher nicht als Dauereinrichtung wolle. Sein Rezept zur Beendigung des ungeliebten Bündnisses: klare Führung durch klare Mehrheiten. Und der Landesvorsitzende Kohl, junger Herrscher der CDU in Rheinland-Pfalz, ließ die Delegierten durch stets wache Gastfreundschaft spüren, daß sie an seinem Hofe wohlgelitten waren. Bundeskanzler Kiesinger schließlich, aufgeschreckt durch einen dramatisierenden Bericht über die Barzel-Rede, informiert über die unfreundliche Bemerkung Schröders zur Europapolitik der Bundesregierung, im Gedächtnis noch die Kritik aus den eigenen Reihen an seiner angeblich zu laschen Bundestagsrede – er präsentierte sich in großer Form.

Nie ist der Kanzler besser als in der Rolle dessen, der zu Unrecht getadelt wird; und diese Rolle hatte er sich für Ludwigshafen ausgesucht. Zwischen gefühlvollem Pathos und ätzender Ironie wechselnd, leistete er diesmal rhetorische Schwerarbeit und schwor die Junge Union auf seine Politik ein. Allerdings bediente er sich – anders als bei seinem Bonner Auftritt – auch eines Vokabulars, bei dem sich die Christlichen Demokraten heimischer fühlten. Er sprach von jenen Toren, die meinten dem Frieden zu dienen, indem sich sich wehrlos machten, und er redete von der Notwendigkeit, den Westen so verteidigungskräftig zu machen, daß man später einmal „mit Moskau gleich zu gleich und ebenbürtig“ verhandeln könne.

Außen- und Sicherheitspolitik beherrschten den Deutschlandtag fast völlig. Die Studentendemonstrationen und die Unruhe in der Jugend kamen nicht zur Sprache. Das heikle Thema, ob die Altersgrenze in der Jungen Union nicht von 40 auf 35 Jahre herabgesetzt werden sollte, wurde von der Tagesordnung ferngehalten. Ein Delegierter befand empört, heuer habe man so wichtige Dinge zu beschließen, daß es geradezu „unwürdig“ sei, sich mit Satzungsfragen zu beschäftigen. Die Anträge zur Strafrechtsreform und zur Reform der Demokratie wurden en passant behandelt, und selbst ein so umkämpftes Thema wie die Mitbestimmung wurde in einer guten Stunde erledigt.