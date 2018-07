Von Wolfram Siebeck

Das Mißtrauen der Literaten gegen die Literatur ist unüberlesbar. Wahrheit und Authentizität finden sie nur noch im Dokumentarischen; das protokollierte Genöle eines Bottroper Bergmanns oder die banale Artikulation einer Zuchthäuslerin sind ihnen die einzige Sprache des Lebens, des wirklichen Lebens.

In der Malerei ist es nicht anders. Daß sie tot sei, behaupten auch schon ältere Maler. Also legen sie einen Riegel Milchschokolade auf den Tisch: Seht her, das ist das Leben, das wirkliche Leben!

Der Zweifel am Kunstprodukt, an der artifiziellen Erfindung nagt jedoch nicht nur an Künstlern. Auch in Sportlerkreisen mißtraut man exzeptionellen Hochleistungen. Die deutsche Olympiamannschaft zeigt es: Es fehlen Gero Hatzbach, Klaus Riedl und Andreas Holz.

„Ich bin nicht nach Mexiko gegangen, weil ich meine, daß man heute nicht mehr auf einer präparierten Aschenbahn 100 Meter in 10 Sekunden laufen kann“, erklärt der blonde Braunschweiger, „was hat das denn noch mit dem wirklichen Leben zu tun? Sehen Sie, ich beobachte jeden Morgen, wie mein Nachbar, ein pensionierter Lehrer, zum Milchmann geht.“ Gero Hatzbach deutet auf das Zielfernrohr. „Der Mann ist nicht mehr der jüngste; er schlurft etwas und braucht für die 800 Meter glatt seine neunkommafünfundvierzig Minuten. – Oder meine beiden Töchter. Den Weg zur Schule, genau 2356 Meter, schaffen sie bestenfalls in 28 Minuten. Zurück brauchen sie das Doppelte. Was sollen da Pokale und Medaillen für eine speziell ernährte und trainierte Elite? Das alles muß verschwinden mit der ganzen Verlogenheit des bürgerlichen Zeitalters!“

Klaus Riedl, der Münchener Springreiter, denkt ähnlich: „Fahren Sie mal mit Ihrem Wagen um halb sechs über den Stachus! Wer da noch die Kaltschnäuzigkeit besitzt, mit dem Pferd über freigehaltene Hürden zu springen, dem ist nicht zu helfen. Vielleicht, wenn es zur olympischen Disziplin wird, möglichst schnell in möglichst kleine Parklücken zu rangieren, ja, dann könnte man mit gutem Gewissen wieder mitmachen. Aber wie die Dinge heute liegen, sind die Wettkämpfe reiner Anachronismus.“ Riedl klopft ärgerlich mit der Reitpeitsche gegen den Kotflügel seiner Limousine.

Für den Rekordschwimmer Andreas Holz war es ein Urlaubserlebnis, das ihn zur Absage an den Leistungssport brachte. „Es war in Rimini. Da sah ich, wie die Menschen sich an Luftmatratzen klammerten, mühsam einige Schwimmstöße machten, schwer atmend verschnauften und möglichst bald wieder im Sand lagen. Es waren Tausende. Was haben diese Leute davon, dachte ich, wenn du 400-Meter-Kraul in 4:12 schaffst, was können sie damit anfangen? Nichts können sie damit anfangen! Also begann ich langsamer zu schwimmen. Zuerst blieb ich immer noch unter 5 Minuten, dann kam ich auf 5:54, und dann dauerte es nicht mehr lange, und ich machte bei 300 Meter schlapp. Da wußte ich, daß ich es gefunden hatte, die Wahrheit nämlich, das wirkliche Leben!“

Nachdrücklich fügt der ehemalige Adorno-Schüler Andreas Holz hinzu: „Nach Rimini kann man keine 400 Meter mehr kraulen!“