Die Olympischen Spiele von Mexiko

Von Adolf Metzner

In einer Stadt, die vom Aufruhr rebellischer Studenten erfüllt ist, beginnen an diesem Wochenende die Olympischen Spiele. Ein Weltsportfest unter dem Schutz von Panzern ist in seiner 72jährigen Geschichte ein Novum. Trotz der kriegerischen Kulisse werden zwei Wochen aller täglich über 500 Millionen Menschen in aller Welt mit höchster Spannung die sportlichen Ereignisse an ihren Fernsehapparaten verfolgen.

Ein allumfassendes Nachrichtensystem mit einem am Firmament kreisenden künstlichen Satelliten läßt wie in einer imaginären Arena von unübersehbaren Dimensionen die Zuschauer an den „Spielen“ teilnehmen. Für viele, die von der Faszination des Sportes unberührt sind, wird eine solche Vision zum erschreckenden Pandämonium, zur wiedererstandenen spätantiken Circensis, deren Potenzierung durch die heutigen Massenmedien sie nur noch unheimlicher werden läßt.

Für die Begeisterten aber tritt während der Olympiade des „Sportes festlicher Sinn“, wie Ortega y Gasset einmal formulierte, in rauschenden Akkorden in Erscheinung, wobei auch nationalistische Töne mitschwingen werden. Viele Zuschauer identifizieren sich mit ihrer Mannschaft.

Die gigantische Publizität spiegelt sich in den Zahlen jener wider, die ihr in Mexico City dienen. Etwa 4000 Journalisten, Rundfunk- und Fernsehreporter sind dort versammelt. 1850 von ihnen sind „akkrediert“, was einer Prozedur gleichkommt, die der Erteilung des Agrément eines Diplomaten kaum nachsteht.

7000 Athleten aus weit über 100 Ländern, dazu noch ein Troß von mehr als 3000 Begleitern, Trainern, Ärzten, Masseuren bevölkern das olympische Dorf, das längst zur olympischen Stadt geworden ist.