Von Jürgen Manthey

Es ist noch nicht lange her, da hätten Verlage jeden zweiten Tag einen neuen Hemingway entdecken sollen. Es ist an der Zeit, festzustellen, daß die Suggestivkraft dieses Vorbildes nachgelassen hat: seiner Minimal-Syntax, seines Heroismus der Wortkargheit, seiner so spezifischen Exhibition des Exhibitionsverzichts.

Neuerdings werden in den Büchern der Jüngeren und Jüngsten wieder auffällig viele Worte gemacht um das „Ende von etwas“, es ist wie eine neuentdeckte Gabe, die Gabe, das Ganze über 300, 400 Seiten nicht abreißen zu lassen. Sprache ist auf einmal kein Reduktionsprozeß mehr, vielmehr der Gesellschaft gemäß: eine rhetorische Dokumentation des Überflusses.

Insofern ist ein Buch des Niederländers

Hugo Raes: „Ein Faun mit kalten Hörnchen“, aus dem Niederländischen von Jürgen Hillner; Joseph Melzer-Verlag, Darmstadt; 370 S., 19,80 DM

literarisch auf der Höhe des Augenblicks. Raes ist 1929 in Antwerpen geboren, als Autor aber (wie die meisten jüngeren Belgier, sofern sie nicht Französisch schreiben) in Holland verlegt und zu Ansehen gekommen. In Holland gibt es die aufgeschlosseneren Verleger und Leser, überhaupt eine progressivere Öffentlichkeit für alles Literarische. Es publizieren in diesem Sprachraum mittlerweile Autoren, die von den uneingeschränkten Möglichkeiten zur Extroversion einen radikaleren Gebrauch machen (Kornelius van het Reve zum Beispiel); auch solche, die auf eine stärker imaginative Literatur aus sind (wie etwa Jacques Hamelinck). Raes ist Vertreter einer neuen Spontaneität, eines burschikos zur Schau getragenen moralischen non-commitment, das sich dem emotionalen Auf und Ab des bürgerlichen Krisenbewußtseins mit vorsätzlicher Komik, mit provokativer Anti-Ernsthaftigkeit entzieht.

Das umfangreiche Buch – das siebente von Hugo Raes, einschließlich seiner Lyrikbände – ist aufgelöst in lauter Einzelpartikel, die aber doch mit einer Art Heftfaden lose verknüpft sind. Es gibt Figuren, die immer wieder auftreten, am häufigsten ein gewisser Michael Houtdrager, der wie der Autor Lehrer ist.