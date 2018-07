Inhalt Seite 1 — A fonds perdu Seite 2 Auf einer Seite lesen

Zürich, im Oktober

Die Eidgenossen verstehen die Welt nicht mehr. Wie man’s macht, ist’s falsch – diesen Stoßseufzer hört man nun auch an Aare und Limmat. Jahrelang fluteten Wogen von Kritik aus dem Ausland gegen die Mauern des Berner Bundeshauses, der Banken und Investmentfonds-Verwaltungen in der Schweiz. Dem Mutterland des Anlagefondswesens auf dem europäischen Kontinent wurde vorgeworfen, in falsch verstandener Liberalität Glücksritter und ärgere Gestalten sich auf diesem Felde allzu fröhlich tummeln zu lassen und sich der fahrlässigen Beihilfe zu betrügerischen Handlungen schuldig zu machen. Anlagemittel aus dem Ausland würden leichtfertig in Gefahr gebracht, die in der Schweiz Schutz suchen. Der gute Ruf der Schweiz als Oase der Sicherheit, als Hort geschäftlicher Seriosität und Solidität stehe auf dem Spiel.

Die Schweizer hatten es gemerkt, schon lange vor der Zusammenbruchswelle sogenannter „Ferienfonds“, die auf der europäischen Wohlstandswelle der frühen sechziger Jahre emporgeschwemmt worden und nur zwei oder bestenfalls drei Jahre später am Ende ihres Lateins angelangt waren. Mit der in Bern üblichen Gründlichkeit, die nur Nichtschweizer gelegentlich als Langweiligkeit mißverstehen können, bereitete man ein Spezialgesetz über die Anlagefonds vor. Und nun, seit vom vergangenen Jahr an der eiserne Besen dieses Gesetzes wirklich kehrt, weist alle Welt auf die Schweiz: Welch einen üblen Sumpf die Schweizer da in ihrem Lande haben, und so was nennt sich noch seriös – auf solche Art reagiert man da und dort auf die regelmäßig wiederkehrenden Meldungen, nun sei auch dieser Schweizer Investmentfonds in Liquidation gegangen und jene Verwaltungsgesellschaft in Konkurs.

Die jüngsten Nachrichten dieser Art betreffen die Interfer Immobilien AG und die Hisa Verwaltungs AG von Anlagefonds, die beide in Zürich domizilieren und am gleichen Tag in Konkurs gelandet sind: die Hisa auf Betreiben eines Gläubigers, die Interfer durch die Kammer für Anlagefonds der Eidgenössischen Bankenkommission, die ihre Aufsichtspflicht erfreulich wörtlich nimmt.

Über die Interfer, für die heute einzig der in bester Bürolage am Zürcher Bahnhofsplatz residierende Rechtsanwalt Dr. Eugen Curti zeichnet, ist, da ihr Anlagefonds keinen großer. Umfang erreichen konnte, nie viel bekanntgeworden. Die Gesellschaft, mit lediglich 50 000 Schweizer Franken Grundkapital ausgestattet und laut Handelsregister zu Geschäften mit „vornehmlich Ferienzwecken dienenden“ Liegenschaften bestimmt, dürfte einen nicht sehr bedeutenden Bestandteil im verschachtelten Imperium des entthronten Braunschweiger Immobilien-Königs Karl H. Moos dargestellt haben. In einer im Dezember 1965 veröffentlichten Aufstellung der damaligen Suninvest-Treuhänderbank Germann & Co erschien das 2543 Anteile umfassende Interfer-Paket mit einem Buchwert von knapp 2 Millionen sfr; es soll dem Suninvest die Verfügung über 33 Apartments und acht Interfer-Bungalows verschafft haben.

Inzwischen ist es dem Suninvest – auch er eine Moos-Gründung – unter dem strengen Regiment des Schweizer Fondsgesetzes längst selber an den Kragen gegangen. Im Mai vergangenen Jahres bereits entzog die Aufsichtsbehörde der Fondsleitung Sunfona AG, Zürich, die Geschäftserlaubnis. Sunfona-Kapital: 0,5 Millionen sfr, Sunfona-Verwaltungsrat: u. a. K. H. Moos und Dr. E. Curti... Kurz zuvor war das Basler Bankhaus Germann & Co nach dem Selbstmord seines Eigentümers in Konkurs gegangen. Die Zürcher Privatbank Frei, Treig & Co hatte somit die Funktion nicht nur des Sachwalters, sondern auch der Depotbank zu übernehmen.

Den Verlust, den die Suninvest-Zertifikatsinhaber allein aus dem Interfer-Paket zu erwarten haben, bezifferte der Sachwalter schon letztes Jahr auf „mindestens 1,5 Millionen Franken“. „Eine Wertprüfung der eingeschleusten Objekte durch die Fondsleitung fand nicht statt, da Moos Hauptbeteiligter war und zudem Einzelunterschriftsbefugnis hatte“, stellte die Bank lapidar fest. Sie nimmt an, daß die dem Fonds zugeschanzten Objekte um etwa 50 Prozent überzahlt werden mußten. Der Suninvest-Fonds mit dem Interfer-Mehrheitspaket soll nach dem Willen des Sachwalters in Liquidation gehen. Noch unklar ist, welche Rolle die Mitte 1967 gegründete Suninvest-Schutzgemeinschaft des Frankfurter Anwalts Dr. A. Bonhage dabei spielen kann.