Von Heinz Abosch

Das erstaunlichste Ereignis dieses Jahres im westlichen Europa, die französische Mai-Krise, beherrscht bis auf den heutigen Tag den französischen Büchermarkt (und die ersten Ausläufer dieser „Buchwelle“ erreichen nun auch den deutschen Markt). Unaufhörlich sind Franzosen und Ausländer bemüht, ein Phänomen zu verstehen, das – wie Mendès-France sagte – „so viele neue Aspekte“ besaß oder – nach André Malraux – „das Bewußtsein vom Ende einer Welt“ vermittelte.

Was geschah in Paris? Handelte es sich um ein Happening oder ein „Psychodrama“, wie manche meinen? Um eine Revolution, eine Studentenrevolte, einen Lohnkampf, eine politische Operation zum Sturz de Gaulles oder um eine von den Frustrationen der Verbrauchergesellschaft verursachte metaphysische Malaise?

Den bisher umfassendsten Bericht schrieben zwei britische Journalisten vom „Observer“:

Patrick Seale/Maureen McConville: „Die Revolution oder de Gaulle“, mit einem Vorwort von Kurt Wessel, aus dem Englischen von Christian Spiel; Bechtle Verlag, München und Eßlingen; 206 Seiten, 9,80 DM.

Obwohl diese beiden Augenzeugen von den Ereignissen aufs stärkste beeindruckt wurden, setzen sie, bemerkenswert, richtige Akzente, lassen sich von keiner Leidenschaft aufs Glatteis führen. Sie rekapitulieren Vorgeschichte und Geschichte einer Krise, die, unscheinbar beginnend, „vielleicht die erste Auflehnung gegen den Kapitalismus des 20. Jahrhunderts“ darstellt. „Es ist schwierig, kohärent die Vorgänge an der Sorbonne in jenen phantastischen Tagen zu beschreiben, weil diese selbst so inkohärent, so wirr waren, Widersprüche, nichts als Widersprüche.“ Das trifft nicht nur für den revolutionären Tummelplatz der Sorbonne zu, sondern für das Ganze.

Alles begann in Nanterre, jener Vorort-Filiale der Sorbonne, in der die Studenten – außerhalb der Hochspannung des Quartiers latin – endlich entpolitisierte Ruhe finden sollten. Die Geschlechtertrennung in den Wohnheimen bildete den ersten Anlaß. Nach und nach erhoben sich die Forderungen. Der Generationskonflikt verschärfte sich im Klima des autoritären Regimes: „Der explosive Aufruhr war die Reaktion auf die Art und Weise, wie Macht in Frankreich gehandhabt wurde – nicht erst seit de Gaulle, schon seit Napoleon.“ So mächtig der Faktor der Spontaneität auch war, es fehlte nicht an Gruppen, die eine lange politische Vorarbeit geleistet hatten. Der Aufstand war kein übernatürliches Wunder. Die Studentenopposition kündigte sich längst vorher an im Kampf gegen den Krieg in Algerien und Vietnam, in der Solidarität mit deutschen oder italienischen Kommilitonen. Das Buch führt ins Labyrinth der kleinen revolutionären Verbände, die im Mai den Gaullismus herausforderten.