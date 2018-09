Die französischen Initiativen für eine Änderung der gegenwärtigen Währungsordnung sind erlahmt. Seit den Mai-Unruhen in Paris ist es still geworden um die Forderung de Gaulles, dem Gold im internationalen Zahlungsverkehr wieder eine gewichtigere Rolle zuzuweisen und damit den Gold-Devisen-Standard von Bretton Woods abzulösen. Nach seiner These sollten für den Ausgleich der Zahlungsbilanzen zwischen den Ländern nur noch Gold, nicht aber Dollar oder Pfund verwendet werden.

Mit dieser Forderung ist es vorerst vorbei. Der französische Franc ist schwach geworden: Gegenüber dem dritten Quartal 1967 sind de Gaulles Gold- und Devisenreserven um rund 1,5 Milliarden Dollar geschrumpft.

Aus den Reserven der Notenbanken und der internationalen Währungsbehörden sind in den letzten zwölf Monaten nicht weniger als zwei Milliarden Dollar Gold in den Tresoren der Spekulanten und in Sparstrümpfen verschwunden. Außerdem ist der Welthandel im ersten Halbjahr 1968 um sieben Prozent auf die Rekordhöhe von 207 Milliarden Dollar gestiegen.

Es gibt also nur wenig Chancen, das Gold wieder als alleinseligmachendes Reservemedium einzusetzen. Im Gegenteil, bei steigendem Welthandel und schrumpfenden Goldreserven wird man möglicherweise bald auf die vom Internationalen Währungsfonds geschaffenen Sonderziehungsrechte zurückgreifen müssen. Mit deren Hilfe können finanzschwache Länder ihr Zahlungsbilanzdefizit wie mit einem Wechsel überbrücken, auch wenn dieser Weg dem französischen Staatspräsidenten nicht genehm ist. mh.