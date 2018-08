Inhalt Seite 1 — Bomben für den Hellas-Expreß Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Streckengeher Alois Waritschlager dachte an Abfall. Wie auch hätte es den fettverschmierten Plastikbeutel neben dem Bahngleis unter der Autobahnbrücke in einen Zusammenhang mit dem griechischen Militärregime bringen können? Waritschlagers Amtsbereich ist der Schienenstrang bei Bernau am Chiemsee. Griechenland ist fern. Er schob das Paket zur Seite.

Das war am Montag. Die Räder rollten fahrplanmäßig auf der Strecke München–Salzburg. Täglich 61 Personen- und 27 Güterzüge in beiden Richtungen. Am Freitag der gleichen Woche, dem 4. Oktober, morgens um neun, interessierte sich der Streckengeher dann doch etwas näher für den Fund, hob ihn auf und – hörte etwas ticken. Die Kriminalbeamten in der Kreisstadt Traunstein tippten sofort auf Höllenmaschine und brachten das 1100 Gramm schwere Ding nach München, wo das neue Boulevardblatt „tz“ am Montag Entsetzen verbreitete: „Tausende von Bundesbahnreisenden haben es einem kleinen technischen Fehler zu verdanken, daß sie nicht Opfer eines Bombenattentats wurden.“

In der Tat entpuppte sich das vermeintliche Abfallpaket als Zeitbombe. Jedenfalls soweit es zunächst die Uhr und den Zündsatz betraf. Der Chef des bayerischen Landeskriminalamts, Hans Schneider, markierte mit gebotener Einschränkung auch sogleich eine Täterspur. „Es spricht einiges dafür, daß der versuchte Anschlag ein Werk von Exilgriechen ist. Eine Visitenkarte haben sie allerdings nicht hinterlassen.“ Aber: „Möglicherweise war die Sprengladung einem bestimmten Zug zugedacht.“ Auf den Gleisen von München in Richtung Salzburg rollen die „Akropolis“ nach Athen, der „Tauern-Orient“, der „Hellas-Expreß“.

Bei dieser Sachlage konnte das bayerische Innenministerium nicht untätig sein. Es ließ verlauten, daß es die „Tätigkeit eventueller Terroristen“ mit allen möglichen Mitteln bekämpfen werde und die Polizei angewiesen habe, die Hintergründe des Anschlags so schnell wie möglich zu ermitteln. Im Labor des Landeskriminalamts wurde also „fieberhaft“ gearbeitet und nach vier Tagen festgestellt, daß die Sprengladung – zunächst als „zähe, flüssige Masse bräunlicher Farbe“, dann als ein „nicht üblicher Sprengstoff“ identifiziert – ausgereicht hätte, um einen Zug zum Entgleisen zu bringen. Es waren jedoch Dilettanten am Werk. Das verriet den Ermittlungsbeamten die primitive Herstellungsweise der Zeitbombe.

Nun steht die Polizei vor der Frage, ob sich in München und Umgebung langsam eine Attentatsaktion gegen das Griechenland der Militärjunta anbahnt. Anzeichen dafür gibt es bereits einige. Am 11. September hingen an einem Brückengeländer an der Eisenbahnstrecke München–Rosenheim–Salzburg rote Transparente mit der Aufschrift: „Stoppt die westdeutsche Unterstützung des Faschismus“ und „Halt – übernehmt keinen Transport, nach Griechenland.“ Der Fahrtwind eines Schnellzugs zerfetzte rasch diese Parolen.

In den Tagen danach flatterten „Drohbriefe“ auf Behördenschreibtische, in denen Unbekannte ankündigten, daß „weitere Aktionen folgen“ werden.