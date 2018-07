Von Otto Hertz

Die Sache ist wahrscheinlich sehr ernst zu nehmen, das muß man gleich dazusagen obwohl sie nicht der Ernstfall ist, sondern diesen nur nachahmt: vorweggenommen, symbolisch, miniaturisiert. Um zu zeigen, wie es kommen könnte, wenn es kommt oder käme. Und die Quintessenz ist, daß es gar nie dazu kommen wird, weil es dahin gekommen ist, daß etwas ganz anderes dabei herauskäme. Gemeint ist die Wiedervereinigung.

Wiedervereinigung. Dies Wort allein! Politischer Ohnmachtsalp, weltanschauliches Fragezeichen, moralischer Gewissensstrudel, alles zusammengenommen die nationale Achillesferse des Deutschen heutzumalen. Was sollen wir tun? Gut hat’s allein die hohe Literatur. Die darf hinschreiben: „Zum Kotzen!“

Wenn jemand sagt, es habe einer ein Fernsehspiel zu diesem Problem geschrieben, nicke ich stumm. Wenn jemand sagt, dieses Fernsehspiel werde bereits gedreht, und er wirke dabei als Darsteller mit – na also, ich nicke abermals. Was denn sonst? Soll ich laut sagen, daß ich ihn nicht darum beneide? „Aber deswegen könntest du mich doch trotzdem zu den Aufnahmen hinausfahren, netterweise, es wird nämlich nicht im Atelier gedreht, sondern richtig draußen. Und das ist ein bißchen weit.“

Sagte sie umständlich. Sie. Also fuhren wir hin, zur Tele-Produktionsstätte der Wiedervereinigung.

Unterwegs sprachen wir über was ganz anderes oder höchstens darüber, daß dieses verdammte Nest schwer zu finden sei; denn es liegt unmittelbar an der Zonengrenze, natürlich. Problemnahe, sozusagen. Und wir kamen erst durch Winsen an der Luhe, dann durch Lüneburg, dann durch Dannenberg und dann fast durch gar nichts mehr. Verfahren haben wir uns schließlich auch noch. Aber plötzlich tauchte wieder ein Dorf auf. Und ein Schild: „Achtung, hier dreht der WDR!“ Das wirkte etwas albern. Ob ausdrücklich Achtung draufstand, weiß ich nicht mehr genau, aber schließlich sagen alle Schilder „Achtung“.

„Wie heißt das Stück eigentlich?“ fragte ich.