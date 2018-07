Mit Bedacht, aber immerhin Zug um Zug tasten sich nun auch die Arbeitgeberverbände näher an die Realitäten der modernen Industriegesellschaft heran. Das zweifellos interessanteste Novum ihrer Denkschrift „Freiheitliche soziale Ordnung – heute und morgen“ sind die Passagen, die sich mit dem Investivlohn beschäftigen. Neuerdings haben sie nichts mehr dagegen einzuwenden, daß in Zukunft auch über Tarifverträge ein zusätzlicher Investivlohn im Rahmen des 312-Mark-Gesetzes vereinbart wird.

So also ändern sich die Meinungen. Als vor vier Jahren das 312-Mark-Gesetz tarifvertragsfähig gemacht wurde, sahen die Arbeitgeber damit den kollektivistischen Versorgungsstaat über uns hereinbrechen.

Wohl dem, der den Mut hat, sich zu korrigieren. Was an dem Investivlohnkonzept der Arbeitgeber jetzt nur noch stört, ist, daß er nach ihrer Ansicht nur dann zu verantworten wäre, wenn die konsumptiv wirkenden Barlöhne nicht am nominalen, sondern am realen Wirtschaftswachstum orientiert werden.

So freilich ist der Investivlohn nicht gedacht. Bleibt die Hoffnung, daß die Arbeitgeber in ihrer nächsten Denkschrift auch noch über diese Hürde springen werden. kr.