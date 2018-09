Inhalt Seite 1 — Der Berliner Germanistentag Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Walter Boehlich

Ja, mach nur einen Plan (Brecht)

Vom 7. bis 12. Oktober sollte in Berlin die Tagung des Deutschen Germanistenverbandes abgehalten werden; sie ist abgehalten worden. Sie sollte in der Freien Universität abgehalten werden; sie ist in der Staatlichen Ingenieur-Akademie Gauß abgehalten worden. Es sollten vierzehn Vorträge gehalten werden; es sind acht Vorträge gehalten worden. Der Vorstand des den Studenten verschlossenen Germanistenverbandes wollte den Tag nach Möglichkeit in gewohnter Form und nach bewährten Spielregeln abhalten; die Studenten haben Vorstand und Plenum ihre Spielregeln aufgezwungen.

Die Älteren, vor allem die älteren Studienräte haben sich damit nicht abfinden können. Die älteren Ordinarien kamen erst gar nicht oder blieben nicht lange. Am Dienstag sah es so aus, als stießen das wilhelminische Deutschland und das revolutionäre China aufeinander, aber es handelte sich um Bürger der Bundesrepublik im einen wie im andern Falle.

Eine Gesellschaft oder ein Verband, der sich selbst nicht mehr kritisch kontrollieren und in Frage stellen mochte, wurde durch die in Frage gestellt und kontrolliert, die er sich bis jetzt vom Leibe gehalten hat. Da haben die Jungen den Alten vorgemacht, was Ungehorsam ist, daß Autorität sich auf anderes gründen muß als auf autoritäres Verhalten oder Gruppenegoismus. Sie haben denen, die sich für Demokraten halten, aber nur Willensbildung von oben kennen oder schätzen, vorgemacht, wie Willensbildung von unten aussieht, was Demokratie sein könnte. Sie haben gezeigt, daß die gröbsten Formen der Repression unwirksam gemacht werden können, wenn der Gegner gezwungen ist oder sich selbst zwingt, auf den Einsatz der ihm immer zur Verfügung stehenden öffentlichen Gewalt zu verzichten.

Was die Studenten da getan und erreicht haben, ist manchen spektakulär erschienen. Zunächst hat eine Mehrheit Anstoß an dem genommen, was sie aus liberalem und vor allem reaktionärem Denken gern Linksfaschismus nennt. Ich höre sie noch, die Rufe nach der Polizei, ich sehe ihn noch, den stockschwingenden Emeritus, ich werde sie nicht vergessen, die ohnmächtige Wut derer, die offenbar ihr ganzes Leben gehorcht und an Ruhe und Ordnung geglaubt haben und nun nicht verstehen können, daß es eine andere Generation gibt, die nicht mehr gehorcht und nicht mehr an den Selbstzweck von Ruhe und Ordnung glaubt.

Die Studenten waren die einheitlichste Gruppe, und die aufrichtigste, die einzige, die zum faulen Kompromiß nicht bereit war. Sie haben ihre Meinung gesagt, ohne Scheu und ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, und das war wohl noch schwerer erträglich als die sogenannten schlechten Manieren und der sogenannte Terror. Die Lehrer waren in sich gespalten; sie haben im Laufe der Tagung gelernt, Kritik zu üben und Forderungen aufzustellen. Bleiben die Ordinarien. Sie haben wohl gegen eine Mehrheit den Einsatz der Polizei verhindert, weil sie ihn nicht wollten und weil sie damit argumentieren konnten, daß kaum einer der Redner unter Polizeischutz reden werde. Sie haben manches durch Flexibilität ermöglicht, aber sie als einzige haben etablierte Interessen verteidigt, das heißt Kritik aneinander weder gebilligt noch geübt.