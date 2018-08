Inhalt Seite 1 — DIE NEUE SCHALLPLATTE Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wolf gang Amadeus Mozart: „Die Hochzeit des Figaro“; Poell, della Casa, Güden, Siepi, Danco, Wiener Philharmoniker, Chor der Wiener Staatsoper, Leitung: Erich Kleiber; Decca SKA 25 021-D/1-4, 52,– DM

Wolfgang Amadeus Mozart: „Die Hochzeit des Figaro“; Fischer-Dieskau, Janowitz, Mathis, Frey, Troyanos, Chor und Orchester der Deutschen Oper Berlin, Leitung: Karl Böhm; Deutsche Grammophon Gesellschaft 104 962/65, 68,– DM

Die erste der beiden Aufnahmen ist dreizehn Jahre alt, ein Jahr vor Kleibers Tod wurde sie eingespielt. Sie stand immer weit über den fünf anderen des deutschen Repertoires. Nun hat Decca sie neu gepreßt in das vorweihnachtliche Billig-Angebot der Subskriptionen und limitierten Auflagen geworfen, wer bekommt das größte Stück vom Kuchen?

Was man kaum glauben möchte: die alte Aufnahme kann den technischen Vergleich mit der hochmodernen neuen jederzeit aushalten, sie liegt in der Klangcharakteristik meiner Ansicht nach sogar noch günstiger: Die neue Böhm-Aufnahme besitzt weniger Baß-Fundament, das Orchester klingt merkwürdig flach, auch eine Manipulation des Frequenzgangs des Verstärkers kann nicht viel verbessern. Der Stereo-Effekt war – Decca pflegt da inzwischen eine Ideologie – schon vor dreizehn Jahren außerordentlich kultiviert: Der Kreis um den Grafen wurde akustisch von dem der Subalternen abgesetzt, die Dramaturgie ist zwischen die beiden Lautsprecher verlegt; die neue Böhm-Aufnahme ist in diesem Punkt weit konventioneller, konzertanter, undramatischer.

Nicht nur in diesem Punkt. Böhms Interpretation ist in fast allen Nummern langsamer, Eigenheiten, wie Kleiber sie sich erlaubt, wenn er etwa die Orchestereinleitung des Terzetts Nr. 7 „Cosa sento?“ bereits in die letzten Takte des voraufgehenden Rezitativs hineinstürmen läßt, würde Böhm sich kaum zugestehen. Während Kleiber die Situationen drastisch nutzt, stilisiert Böhm Mozarts „Komische Oper“ meist herauf zu einer apollinischen, etwas unwirklich-schönen Parabel.

Und noch einen Pluspunkt hat Kleiber aufzuweisen: Er besaß das bessere Orchester. Böhm hat aus dem Berliner Opernorchester die Routine-Laxheit nicht ganz herausbekommen, wer von der Schallplatte Perfektion erwartet, ärgert sich immer wieder bei ihm über unpräzise Einsätze, etwa nach Fermaten oder bei übergebundenen Vokaltönen, über uneinheitliche Phrasierungen und lustlose Agogik. Und an den Ton der Wiener Streicher kommen die Berliner nun einmal nicht heran.

Bei einem Vergleich der Solisten-Besetzungen hingegen liegt Böhm mit seinem Berliner Team entschieden vor dem Wiener Ensemble Kleibers. Fischer-Dieskau, ein mehr polternder, aufbrausender als die kleinen Mädchen jagender Graf, singt den hochdeutsch italienisierenden Alfred Poell an die Wand, Hermann Prey, als Figaro klug kalkulierender Drahtzieher und Komödiant, übertrifft hier auch Cesare Siepi. Edith Mathis als Susanna: ein süßes kleines Biest, Hilde Güden verläßt sich zu sehr auf gute Töne, Die Gräfin von Gundula Janowitz leidet etwas stärker als die von Lisa della Casa, und der Cherubino von Tatjana Troyanos hat mehr maskulines Timbre in der pubertierenden Stimme – wenngleich Suzanne Danco insgesamt lyrischer, klarer, mozartischer singt.