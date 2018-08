Inhalt Seite 1 — Die verbotene Ehe Seite 2 Auf einer Seite lesen

De Gaulle sagte auf dem Pariser Automobilsalon: „Alles wird sich schon einrenken, weil es sich einrenken muß.“ Diesem Orakelspruch folgte zum Wochenende die Klarstellung: Fiat und Citroën dürfen zusammenarbeiten.

Aber eine Beteiligung am Citroën-Kapital durch Fiat wird niemals die Zustimmung des Generals finden. Das heißt, daß Fiat und Citroën nur Produktions- und Absatzabkommen erlaubt sind. Und das nur so lange, als dadurch die Stabilität des französischen Arbeits- und Automobilmarktes nicht gestört wird.

Citroën ist aber nur mit einer gründlichen Strukturverbesserung zu helfen. Fiat sieht sich nun vor einer Aufgabe, die nicht weniger kompliziert erscheint als die Quadratur des Kreises. Im Augenblick erscheint es überhaupt fraglich, ob sich Fiat ohne Einräumung einer finanziellen Beteiligung noch an die Sanierung Citroëns wagen wird.

Jedenfalls scheint es aber, daß man im Elysée und bei den französischen Wirtschaftsplanern an die zweite mögliche Lösung der Citroen-Krise, Gründung einer umfassenden national-französischen Produktionsgesellschaft, nicht recht glaubt. Obwohl die Gruppe Renault-Peugeot der Regierung einen detaillierten Plan zur Übernahme von Citroën vorgeschlagen hat und sich auch an einer eventuellen Kapitalerhöhung der Firma am Quai de Javel beteiligen will, mißtraut man im Elysée anscheinend den finanziellen Möglichkeiten der französischen Firmen.

Citroën hat in den letzten Jahren schlecht gewirtschaftet. Der Anteil des Unternehmens am französischen Automobilmarkt ist von fast einem Drittel auf weniger als ein Viertel zurückgegangen. Die Schulden haben sich in den letzten zwei Jahren verdoppelt. Die Gewinne schrumpften gleichzeitig um die Hälfte.

Bezeichnenderweise haben sich die französischen Gewerkschaften gegen die Allianz mit Fiat erklärt. Sie fürchteten Entlassungen von Arbeitern im Zuge einer technischen und kommerziellen Rationalisierung des französischen Konzerns und eine Verschiebung des Schwerpunktes der Kraftwagenerzeugung von Frankreich nach Italien. Denn dort wird mit erheblich niedrigeren Lohnkosten gearbeitet.

Die französische Regierung, die bereits mit einer ungewöhnlich hohen Arbeitslosigkeit zu kämpfen hat, will mit ihrem Entschluß nicht zuletzt auch den Wünschen der Gewerkschaften Rechnung tragen. Fusionen werden eben heute nicht nur nach finanziellen und technischen, wirtschaftlichen und nationalen, sondern auch nach sozialen Gesichtspunkten entschieden.