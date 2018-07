Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr wir uns darüber freuen, daß auch wir jetzt die ZEIT lesen können“, sagt Heinz Wetzler, der sie bislang nur vom Hörensagen kannte, nämlich von einigen vorgelesenen Artikeln. Doch die Tochter, die ihren blinden Eltern früher häufig vorgelesen hatte, muß sich nun um ihren eigenen Haushalt kümmern – und, was an Vorlesezeit bleibt, ihren Kindern widmen. So war es für Herrn und Frau Wetzler eine freudige Überraschung, als der Postbote die erste Ausgabe von

DIE ZEIT – stern-Magazin – Blindenzeitschrift, herausgegeben und kostenlos zu beziehen vom Verlag Gruner + Jahr, Hamburg

ins Haus brachte.

Die Blindenzeitschrift, die eine Auswahl von Artikeln aus der ZEIT und aus dem „stern“ bringt, ist gegenwärtig vierzig Seiten stark und gedruckt in der Punktschrift, die der Franzose Louis Braille Anfang des vorigen Jahrhunderts erdacht hatte und, die inzwischen vielfach erweitert und verbessert worden ist. Vorerst noch erscheint nur alle zwei Wochen eine Ausgabe, doch wird sie bald wöchentlich verteilt werden. Auch soll sie an Umfang zunehmen und die Auflage von zur Zeit 2000 auf so viele Exemplare vergrößert werden, wie es Blinde in der Bundesrepublik gibt, die die Braille-Schrift lesen können und ZEIT und „stern“ gern lesen möchten.

Wie viele der ungefähr 50 000 Blinden in unserem Lande die Punktschrift beherrschen, ist offenbar nicht leicht zu ermitteln. Die Schätzungen bewegen sich zwischen weniger als siebentausend und mehr als fünfzehntausend. Im Verlag rechnet man damit, daß etwa fünftausend Menschen die Zeitschrift abonnieren werden. Wie gesagt: Sie kostet nichts.

Auf vierzig Seiten ungefähr im Illustriertenformat läßt sich nicht allzuviel Text in der Punktschrift unterbringen. Zum Beispiel würden zwanzig Zeilen dieses Artikels schon eine ganze Seite der Blindenzeitung füllen. Immerhin enthält die zweite Ausgabe fünf Artikel aus der ZEIT Nr. 40 – „Wie zu Stalins Zeiten“ von Ulrich Schiller, „Friede als Floskel“ von Dietrich Strothmann, „Sorgen um Sex und die Seele“ von ***, das „Immobilientelegramm“ und „Polschwankungen künden das Unheil an“ von John Davy – sowie drei Beiträge aus dem Stern.

„Man muß sich: an einige Überraschungen gewöhnen“, erklärte Dr. Hans-Jürgen Collasius nach der Lektüre der Zeitschrift. Mit diesen Überraschungen meint der kriegsblinde Landgerichtsrat aus Hamburg die ungewöhnlichen Schreibweisen einiger Wörter, wie „Prot $“ für „Protein“ oder „K,le“ für Klasse.