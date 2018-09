Der neue Polizeichef der kleinen spanischen Stadt Inca auf Mallorca hat die Liebespaare aufgescheucht. Seit vier Wochen laufen die Angehörigen der Guardia Civil tagsüber mit flinken Augen und nachts mit aufgeblendeten Taschenlampen umher: auf der Suche nach küssenden Liebespaaren. Ein Kuß, so verfügte der Polizeichef, kostet 500 Peseten (rund 33 Mark). Das dies kein Witz, sondern bitterer Ernst ist, erfuhren einige junge Leute, die mit einem Jugendreisebüro nach Cala Figuera gefahren waren, am eigenen Leibe. Sie mußten zahlen. Der Kußbann rief unter den jugendlichen Feriengästen verständnisloses Kopfschütteln hervor und spornte sie zugleich zu Taten an. Am Hafen von Cala Figuera kam es zum Kiss-in: dreißig Pärchen und einhundert Zuschauer. Als die Polizisten von weitem gesichtet wurden, begann das Count-down: zehn, neun, acht, sieben ... null: Dreißig junge Paare küßten einander für schätzungsweise 45 000 Peseten. Doch die Polizisten kniffen. Nicht so der Polizeichef. Er fühlte seine Autorität bedroht und bot ein großes Polizeikommando auf. Plötzlich wurde im spanischen Urlaubsidyll hinter der freundlichen Kulisse die Fratze des Polizeistaats sichtbar. Die Teilnehmer des Kiss-in reagierten gelassen auf die Verhöre. Die Fahndung nach den Rädelsführern blieb erfolglos. Zum Küssen braucht’s bei jungen deutschen Urlaubern keine Rädelsführer. Bis zum nächsten Sommer muß sich der Polizeichef von Inca für seine Guardia Civil nach einer neuen Beschäftigung umsehen. Am 19. Oktober fliegen die letzten Jugendurlauber von Mallorca wieder nach Hause. F. R.