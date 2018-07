Lübkes Entschluß, am 30. Juni nächsten Jahres sein Amt niederzulegen, inspirierte Politiker und Journalisten dazu, diesen Schritt freundlich und dankbar zu würdigen. Nur einzelne Kritiker ließen einfließen, daß man in Bonn eigentlich gehofft hatte, der Bundespräsident werde schon früher zurücktreten. Im allgemeinen aber sind die Kommentare schon auf den Ton des politischen Nachrufs gestimmt.

Lübkes Entscheidung mag, was das Datum anlangt, bedauerlich sein; nichtsdestoweniger ist sie wohl endgültig. Es nutzt also nichts, weiter am Präsidenten herumzuzerren, das politische Interesse gilt ohnehin schon den Nachfolgern. Es ist damit zu rechnen, daß beide großen Parteien ihre Kandidaten noch im November präsentieren werden. Und es ist nicht ausgeschlossen, daß die Präsidentenwahl früher stattfindet, als Lübke es vorgeschlagen hat.

Was indes die politischen Nachrufe angeht, so wirken sie mitunter schon etwas peinlich. „Nichts, wenn nichts Gutes“ über einen scheidenden Präsidenten zu sagen, mag ein ehrenwertes Prinzip sein. Wenn aber dabei Heinrich Lübke zur Idealfigur für seinen Nachfolger umstilisiert wird – so geschehen in der „Politisch Sozialen Korrespondenz“, die der CDU nahesteht –, dann kommen einem doch ernsthafte Zweifel, ob Schweigen nicht taktvoller gewesen wäre. R. Z.