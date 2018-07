Von Thomas v. Randow

Wir sind wieder im Geschäft“ hieß es am vorigen Freitag bei der amerikanischen Raumfahrtbehörde, als sich herausstellte, daß der künstliche Mond Apollo 7. seine Umlaufbahn erreicht hatte. Und während die drei Astronauten Walter Schirra, Donn Eisele und Walter Cunningham noch den Globus umrunden und dabei den Prototyp des Schiffes erproben, das einmal Menschen zu unserem Nachtgestirn und wieder zurück zur Erde transportieren soll, wird wieder eifrig darüber diskutiert, wann dieses Ziel des größten technischen Unternehmens der Weltgeschichte erreicht werden kann.

NASA-Experten zeigen sich wieder optimistisch: Obwohl der erste Flug einer Astronautencrew in einer Apollo-Kapsel wegen des Unfalls im Januar vorigen Jahres erst zwanzig Monate später als geplant stattfinden konnte, sei nach wie vor im Herbst 1969 mit der Landung auf dem Mond zu rechnen. Man hat den Eindruck, es handle sich, bei den mindestens fünf weiteren Apollo-Flügen vor diesem Starttermin nur noch um Routineprüfungen, damit man auch ganz sicher gehe.

Tatsächlich aber ist die Landung zweier Raumflieger auf dem Erdtrabanten nach dem Apollo-Programm ein überaus gewagtes Unterfangen. In mehreren Phasen dieser Expedition hängt das Leben der Beteiligten von Manövern ab, die mit äußerster Präzision verlaufen müssen.

Als das US-Raumfahrtprogramm entstand, noch unter der Wirkung des Sputnik-Schocks, hatten sich die Planer für eine von drei möglichen Methoden zu entscheiden. Die erste – ein Raumschiff direkt zum Mond zu schießen – schien die utopischste von allen, weil dabei ein Gewicht von etwa 70 Tonnen auf die Fluchtgeschwindigkeit gebracht werden müßte – worunter man die Geschwindigkeit versteht, die ein Gegenstand haben muß, um der Schwerkraft der Erde zu entrinnen; sie beträgt 11,2 Kilometer pro Sekunde, also rund 40 000 Stundenkilometer. Eine Rakete, die dies leisten würde, müßte einen Schub von 5,5 Millionen Kilopond entwickeln, was unerreichbar schien.

Die zweite Methode, für die sich wahrscheinlich die Sowjets entschieden haben, würde zwei gewaltige Raketen von der Größe der Saturn V erfordern. Ein unbemannter Satellit, der Brennstoff mit sich führt, wird zunächst in den Erdumlauf gebracht und dient als Tankstelle für die Rakete des Raumschiffs.

Die amerikanischen Fachleute hielten einen dritten Weg für den besten. Es ist die komplizierteste, aber hinsichtlich der Raketenschubkraft sparsamste Methode, und darauf kam es an. Bei dem amerikanischen „Lunar-Orbit-Rendezvous-System“ bringt eine Saturn-V-Rakete das Raumschiff in eine Erdumlaufbahn, eine „Parkbahn“. Ist diese Umlaufbahn erreicht, dann wird das Triebwerk der Trägerrakete – die dritte Stufe der Saturn V – abgeschaltet. So umrundet das Gefährt die Erde, während die Besatzungsmitglieder alle Geräte überprüfen und einen günstigen Bahnpunkt zum Weiterflug abwarten. Bis dahin unterscheidet sich das Unternehmen kaum von dem gegenwärtigen Flug der Astronauten Schirra, Eisele und Cunningham.