Unter den Mondkratern gibt es eine Anzahl, die wegen des unregelmäßigen Verlaufs ihrer Wälle auffallen. Zum Beispiel wird der Krater Encke durch einen Halbkreis und ein halbes Sechseck begrenzt. Bisher glaubte man, solche Krater seien vulkanischen Ursprungs, und die Unregelmäßigkeit ihrer Ränder hinge mit Abkühlungsprozessen zusammen. Der sowjetische Forscher V. D. Dawidow gibt jetzt eine überzeugendere Erklärung (Soviet Physics, Doklady 13):Eine Stoßwelle – sie könnte auf dem Mond zum Beispiel von einem einschlagenden Meteor verursacht worden sein – breitet sich in homogenen Materialien gleichmäßig nach allen Seiten aus; gelangt sie jedoch in ein mit Inhomogenitäten durchsetzes Gebiet, dann wird ein Teil der Energie aus der ursprünglichen Richtung abgelenkt. So entsteht statt eines kreisförmigen Kraters einer, dessen Rand von den Unregelmäßigkeiten bestimmt wird.

Aus Messungen des Satelliten Luna 10 ist bekannt, daß auf dem Mond an vielen Stellen Basalt an die Oberfläche tritt. Die säulenförmige Struktur des Basalts stellt eine in sich geordnete Störung für die Stoßwelle dar.

Die Tatsache, daß einige Mondkrater nur zum Teil von einem Kreissegment begrenzt werden, während ihre übrige Begrenzung irregulär ist, findet so eine Erklärung: Dort, wo sich die Stoßwelle in einem Gebiet homogener Oberfläche ausbreitete, warf sie kreisförmige Wälle auf, während die Basaltstörungen die Ausbreitungsenergie aufspalteten und unregelmäßige Begrenzungswälle entstehen ließen. H. B.