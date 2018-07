Von Ruth Herrmann

Fachleute für das Böse“ nannte einer der Teilnehmer sie: die Juristen, Pädagogen, Psychologen, Psychiater, Fürsorger und Kriminalisten, Fachleute also, denen die Gesellschaft ihre Versager überläßt – und denen sie den Rücken zukehrt. Sie hatten sich zum Deutschen Jugendgerichtstag in Braunschweig getroffen.

Fast ein halbes Jahrhundert sind das Jugendgerichtsgesetz und das Jugendwohlfahrtsgesetz alt; ebenso lange weiß man, daß das alte Geschwisterpaar „Schuld und Sühne“ allein jugendliche Rechtsbrecher nicht bessern, ihnen und somit der Gesellschaft nicht helfen kann. Und so verwundert es nicht weiter:

Was der Jugendgerichtstag im „Lichte der Forschung“ betrachtete – das, was mit dem hölzernen Wort „Jugendkriminalrechtspflege“ bezeichnet wird –, ist gleichsam ein Ruinenfeld, auf dem an vielen Stellen Leute zu flicken und zu reparieren sich bemühen, auf dem auch einiges neu aufgebaut wird – aber eben doch ein Trümmerfeld.

Backsteinburgen aus Kaiser Wilhelms Zeiten sind die meisten unserer Gefängnisse. Sicherlich wären mehr Neubauten wünschenswert; aber die Kriminologen halten sie für nicht so wichtig wie den Neubau der Methoden. Zur Beruhigung vieler sei gesagt: Luxusunterkünfte „auf Kosten des Steuerzahlers“ werden nicht gefordert und erst recht nicht gebaut. Man hat genug zu tun, vorläufig mehr frischen Wind in alte Gemäuer zu schleusen.

„Sozialisation“ heißt die neue Parole. Die Resozialisierung, jener Begriff, der vortäuschte, daß etwas, das verlorenging, nur wieder hergestellt werden müßte, ist tot.

Und solche Klärung der Begriffe ist der erste Schritt. Denn in der Tat ist es verlogen so zu tun, als gäbe es noch die intakte offizielle Moral; der verstorbene hessische Generalstaatsanwalt Bauer hatte da von der „Heuchelei der Gesellschaft“ gesprochen.