Von Otto F. Beer

Seit es Pop-Art gibt, sind Reklamebildchen in der feineren Kunst legitim geworden. Sie überwuchern die Malerleinwand, sie werden zu Kollagen geklebt, vervielfältigt, photomontiert. Bloß in der Literatur, wo man doch sonst gar nicht so geschäftsfaul ist, hat sich der neue Trend noch nicht richtig durchsetzen können. Weder der weiße Riese noch der Tiger im Tank hat bisher unsere Lyriker inspiriert, obwohl doch viele von ihnen mit weit weniger poetischen Themen ihr Brot verdienen müssen.

Es wäre an der Zeit, daß einmal jene Sprachkunstwerke, mit denen Public-Relations-Leute eine gar nicht so geneigte Leserschaft zur Kasse bitten, literarisch ernst genommen würden. Ihre Schöpfer haben es gewiß nicht leicht. Mit wohlgesetzten Worten, die dennoch im Hinblick auf den Inseratentarif knapp und komprimiert sein müssen, suchen sie ihr Publikum von etwas zu überzeugen, was sich letztlich nie ganz exakt nachweisen läßt – eine Tätigkeit, die man der des Dichters oder des Anwalts, wenn nicht gar des Priesters vergleichen mag.

Und all diese stilistischen Finessen sind bisher von der Literaturwissenschaft so gut wie unbeachtet geblieben!

Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, wann dieses Versäumnis endlich nachgeholt werden wird. Hier tut sich vorerst einmal ein weites Feld für Anthologien von Werbetexten auf. In ihnen könnte der Duft der weiten Welt konkurrieren mit dem Wagen, der läuft und läuft und läuft; die stilistische Bravour, die auf Riesenwaschkraft verwendet wird, könnte konfrontiert werden mit den gemeißelten Sätzen, in denen ein so ernstes Thema wie zwanzigprozentige Verzinsung verhalten, fast feierlich vor dem Leser entwickelt wird. Die Sprachkraft, die auf den Reiz einer Safari im Herzen Afrikas angewandt wird, stünde in reizvollem Kontrast zu (Jan geschliffenen Männerdialogen um die im Wodka schwimmende Kirsche.

Da gilt es, Meistertexte zu sammeln und dem Vergessen zu entreißen. Vor einem Jahrhundert haben Kenner so gering geschätzte Kunstwerke wie Volkslieder aufgezeichnet und herausgegeben. Ihre Nachfahren werden sich künftig auf das Sammeln jener Werbetexte zu konzentrieren haben, die bisher so wenig gewürdigt worden sind.

Der Segen solcher literarischer Herausgebertätigkeit wäre dann wohl, daß die Schöpfer dieser Sprachkunstwerke aus ihrer bescheidenen Anonymität herausträten. Noch kennen wir sie kaum beim Namen: Die Meister, die ihre Feder einer rauchzarten Whiskymarke oder einem extrageschmeidigen Mehrbereichsöl im wahrsten Wortsinn verschrieben haben. Würden ihre Werke einmal ernsthaft präsentiert und schön sauber nach Stilrichtungen geordnet, so würden sie selber zu literarischen Begriffen werden, würden ihre Namen bald mit dem Ruhm jener Markenartikel konkurrieren, hinter denen sie bisher so bescheiden zurückgetreten sind.