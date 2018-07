Für die Bundesrepublik begannen die XIX. Olympischen Spiele in Mexiko mit einer herben Überrtschung. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) beschloß kurz nach der Eröffnungsfeier mit 44 gegen 4 Stimmst!, die DDR vom 1. November an als gleichberechtigt im internationalen Sporl gelten zu lassen.

Damit steht endgültig fest: Bei den XX. Olympischen Spielen 1972 in München und Kiel werden erstmals zwei deutsche Mannschaften unter verschiedenen Etiketten (Bundesrepublik: "Deutschland"; DDR: "Deutschland DDR") mit eigenen Emblemen, Fahnen und Hymnen antreten. Die Zugehörigkeit Westberlins zum Nationalen Olympischen Komitee (NOK) der "Bundesrepublik wurde vom IOC bestätigt.

Die lOC Entscheicung kam dem Zeitpunkt, nicht aber dem Inhalt nach überraschend. Von 1956 bis 1964 waren die deutschen Athleten jeweils nach harten Ausscheidungskämpfen in Ost und West bei allen olympischen Sommer- und Winterspielen noch in einer gemeinsamen Mannschaft angetreten.

Nachdem sich Ostterlin aber schon in 42 von 44 internationalen Sportverbänden seine Gleichberechtigung erstritten hatte, fand das IOC Anfang Oktober 1965 in Madrid einen vorläufigen Kompromiß: Die DDR darf künftig mit einer eigenen Equipe, muß aber mit der Bundesrepublik unter einem Emblem, einer Fahne (Schwarz Rot Gold mit den oylmpischen Ringen) und einer Hymne (Beethovens "Hymne an die Freude") antreten.

Dieses Reglement — bis zum 1. November dieses Jahres in Kraft — wurde bei der Eröffnungsfeier in Mexico City von der DDR Mannschaft nur widerstrebend eingehalten. Das deutsche Problem sollte erst wieder auf der 68. Session des IOC im Mai nächsten Jahres in Warschau behandelt werden. Nachdem das IOC aber am vorigen Wochenende bereits Nordkorea und Taiwan die gewünschten Bezeichnungen "Volksrepublik Nordkorea" und "Republik China" zugestanden hatte, brachte der Ostberliner NOKPräsident Schöbel auch die Deutschlandfrage erneut aufs Tapet.

Das IOC, der deutschen Prestige- und Protokollquerelen schon lange müde, beschloß, reinen Tisch zu machen. Die sportliche Anerkennung der DDR war Folge einer "zwangsläufig wirkenden Automation". In der Debatte des lOC Exekutivausschusses stand der westdeutsche NOKPräsident Daume "ganz allein". Sogar der amerikanische IOC Präsident Brundage, bislang der geduldigste Anwalt deutscher Spbrteinheit, plädierte für eine "Entscheidung im olympischen Geist".

Die Östberliner Nachrichtenagentur ADN feierte den IOC Beschluß als "entschiedene Abfuhr", für den Alleinvertretungsanspruch der Bundesrepublik. Bundesinnenminister Benda, Bonner Repräsentant bei den mexikanischen Spielen, schalt die Entscheidung einea "unfreundlichen Akt", über den das Bundeskabinett beraten werde. Regierungssprecher Diehl: Die Olympischen Spiele werden 1972 in München und Kiel stattfinden — mit oder ohne Hymnen, Fahnen und Symbole.