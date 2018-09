Saigon schwirrte wieder einmal voller Putschgerüchte. Die Wachen vor dem Präsidentenpalais wurden verstärkt; Armee und Polizei alarmiert. Hinterher ließ die Regierung alles dementieren; nun war der Alarm nur eine Präventivmaßnahme gegen einen möglichen neuen Angriff der Vietcongs gewesen.

Eines ist so ungewiß wie das andere: Trotz aller optimistischen Prognosen der amerikanischen Militärs ist eine neue Blitzoffensive der Befreiungsarmee gegen die Städte Südvietnams irgendwann in den nächsten Wochen oder Monaten nicht auszuschließen. Ebensowenig ein Putsch.

Präsident Thieu bemüht sich seit längerem, seine Position für jenen fatalen Moment abzusichern, wo sich Amerikaner und Nordvietnamesen endlich über einen Waffenstillstand in Südvietnam einigten. Gefahr könnte dann vor allem von rechts kommen, von den ehemaligen Anhängern des Diktators Diem und den militanten Katholiken. Die Rückkehr des populären und integren, wenngleich politisch harmlosen Generals Minh soll das Regime besonders bei den Buddhisten attraktiver machen. Andererseits muß Thieu befürchten, daß einige Gruppen innerhalb des Regimes für den Fall eines Waffenstillstandes auf einen Kompromiß mit der Nationalen Befreiungsfront oder mit Hanoi drängen, dies um so mehr, als sich die Amerikaner in letzter Zeit nur noch auf den Schutz der Ballungsgebiete beschränkten und das flache Land weitgehend der NLF überlassen haben.