Von Ernst Hornickel

In Bad Nauheim trafen sich letzte Woche über 500 Kurdirektoren, Badeärzte, Wissenschaftler und Sachverständige zum 64. Deutschen Bädertag. Fazit: Deutschlands Bäder beginnen ihre Aufgabe umfassender zu sehen. Zum Heilerfolg gehören auch Gesundheitserziehung, gesunde Ernährung, allerlei Diät. Und der Nebenaspekt: Fastenkuren.

Nach Pyrmont zu Buchingers Honig-Tee? Nach Berchtesgaden zu Zabels Fruchtsäften? Nach Überlingen zu Mayr-Holtzmanns Milchbrötchen oder nach Oberstaufen zu Schroth-Brosigs Wein-Gelagen?

Alle warten sie auf die Pfunde, die man am Leibe und in der Tasche trägt, und man darf sicher sein: man wird sie los!

Es ist erprobt, daß ein Mann während einer 14tägigen Fastenkur, für welche der vier erwähnten Methoden er sich auch entschließen mag, pro Tag etwa ein halbes Kilo verliert. Am Anfang der Kur, in der Phase der Entwässerung, ist der Gewichtsverlust höher, später geringer. Frauen erreichen etwa zwei Drittel dieser Werte, von pathologischen Fettsuchtfällen abgesehen.

Auch die Pfunde in der Tasche verabschieden sich schnell: Buchinger offeriert eine Kur-Pauschale von drei Wochen für 1150 Mark bis 1850 Mark, dazu Mehrwertsteuer. Professor Zabel in Berchtesgaden ist nicht billiger, und Gabriele Bleschs Überlinger Seeland-Sanatorium, wo Dr. Holtzmann, früher Buchingers leitender Arzt, jetzt die Riten der Mayr-Kur zelebriert, liegt für nur drei Wochen einschließlich Arztkosten bei 1100 Mark, dazu die Mehrwertsteuer. Die Oberstaufener Schroth-Kur bietet sich als die wohlfeilste an: ihre Kosten für drei Wochen, das Arzthonorar eingeschlossen, bewegen sich auf den verschiedenen Komfortstufen zwischen 500 und 900 Mark.

Alle diese Fastenärzte spielen dieselbe Melodie, aber die polyphonische Darbietung ist eine andere, je nachdem, aus welchen Einsichten die Großmeister der verschiedenen Sekten ihre Kredos bezogen haben.