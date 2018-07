Vor etwa zehn Monaten hat Julius Hay das Manuskript seines jüngsten Dramas „Der Großinquisitor“ fertiggestellt. Es kreist um die Frage, die darin ein Pilger dem titelgebenden Kardinal stellt: „Wie, wann, wo, mit welchen Worten, durch wessen Mund hat Gott dem Menschen erlaubt, andere Menschen zu beherrschen, sie voll und ganz in Besitz zu nehmen?“ Zwischen jenem Schlußpunkt und der Wiener Uraufführung im Theater in der Josefstadt vollzog sich die Tragödie der Tschechoslowakei. „Nicht unerwartet“, wie der ungarische Exildichter, der nach dem Scheitern des Budapester Aufstands jahrelang in Haft saß, in einem Wiener Interview erklärte.

Der souveräne Kardinal und der so bohrend fragende Pilger sind keine Menschen aus Fleisch und Blut. Sie sind der Imagination eines Dichters (eine Art Selbstporträt Hays) entsprungen, der einmal einen Roman schreiben wollte und der steckenblieb, weil die politische Realität seine Phantasie an die Kandare nahm. Nun liegt der Minister, der ihn gefördert, aber auch auf Parteilinie festgelegt hat, im Sterben. Ist dies die Stunde, das Romanmanuskript noch einmal aufs Schreibpult zu legen? Die beiden Gestalten seiner Phantasie treten ihm leibhaftig gegenüber und dies nicht nur, um aus dem Jenseits schöne Grüße von Herrn Pirandello zu überbringen. Die Diskutanten bleiben nicht lange allein. Allerlei Abgeschiedene bevölkern nach und nach die Szene, stehen plötzlich – woher, wieso? – unerwartet auf der Bühne.

Der soeben verstorbene Minister ist die massivste unter diesen Erscheinungen: Machtmensch mit Revolutionshintergrund, zwar der Kirche feindlich, sehr bald aber viel mehr Großinquisitor als der Kardinal, der diese Amtsbezeichnung trägt. Sodann seine Sekretärin und Geliebte, die bei seinem Tod Gift nahm, um nicht aus dem Ministerium verjagt zu werden. Weiter das Kind dieses illegitimen Paares, erschossen, als es bei einer Jugenddemonstration eine Bittschrift ins Ministerium tragen wollte. Es hätte mit 47 Jahren eine bedeutende mathematische Entdeckung machen sollen – die wird nun unterbleiben.

Natürlich ließe sich die Antwort auf die Frage des Pilgers in Minutenschnelle geben: Nichts kann den Herrschaftsanspruch eines Menschen über den anderen rechtfertigen. Aber Julius Hay ist ein fesselnder Disputant, er spürt der Attraktivität der Macht nach. Die Frau des Dichters war – so stellt sich bei einer inquisitorischen Ermittlung heraus – jahrelang die Geliebte des Ministers. Seine Allmacht, Menschen zu verstoßen und zu erretten, hat sie fasziniert, nicht seine männliche Attraktivität. Die Neugier wird als revolutionärer Antrieb eingeführt: Die revoltierenden Kinder haben die Monumentalstatue Stalins gestürzt, um zu sehen, was drinnen war – es war nichts darin.

Der Roman, den der Dichter nun, nach dem Tod seines ministeriellen Brotgebers, zu vollenden hofft, bleibt ungeschrieben. Zwar kennt er nun die Antwort auf die Frage des Pilgers, daß nichts den Besitzanspruch des Mächtigen rechtfertigen könne. Aber daß Herrschaft so attraktiv macht, daß ihr auch seine Frau erlag und er selbst zur Marionette geworden ist, lähmt ihn. Er wird nur einen Nachruf auf den Toten schreiben. Resigniert mit dieser Bühnenfigur auch Julius Hay? Der Großinquisitor bekennt einmal, ihm sei es nie um das Urteil gegangen, sondern immer nur um die Feinheiten der Ermittlung. Darin gleicht ihm wohl Julius Hay am Ende dieses eindreiviertelstündigen Denkspiels.

Imo Moszkowicz hat die Wiener Uraufführung inszeniert: mit deutlicher Betonung komischer Akzente. Das ließ Julius Hays Disputation leichter erscheinen als sie gemeint war, leichter auch, als ihr guttat. Und das Josefstädter Publikum, nicht gesonnen, sich intellektuell zu überanstrengen, bereitete der Premiere einen eher lauen Empfang. Otto F. Beer