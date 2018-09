Inhalt Seite 1 — Verschnupft im All Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der erste Schnupfen im All“, „das erste Kaffeekochen im All“ – bei ihrem Apollo-7-Raumflug-Unternehmen haben die Amerikaner zu den zahlreichen Raumflug-Rekorden, die sie 1965 und 1966 in ihrem Gemini-Programm erzielen konnten, noch einige originelle dazugewonnen.

Zu ihnen gehört auch der entschiedenste Widerstand, den je ein Astronaut im Weltall den Dienststellen am Boden entgegengesetzt hat. Raumschiff-Kommandant Walter Schirra sagte in letzter Minute die erste Direkt-Fernseh-Übertragung aus der Kapsel Apollo 7, auf die Millionen Amerikaner warteten, kurzerhand ab. „Wir haben noch nichts gegessen“, schimpfte er, „ich bin erklältet und weigere mich, meinen ganzen Arbeitsplan durcheinanderbringen zu lassen.“ Dann vertröstete er die NASA auf später.

Eine solch eigenwillige Abänderung früherer Pläne hat es weder bei den „Mercury“-Flügen noch im „Gemini“-Programm gegeben. Es erregte zwar schon einmal ein etwas andersgearteter Fall die Gemüter bei der amerikanischen Weltraumbehörde: Es gab dröhnendes Gelächter, aber auch viel Empörung, als Schirra bei seinem Gemini-Flug im Dezember 1965 unerlaubt ein Butterbrot mit hinauf in das All genommen und dann dort an Stelle seiner Nahrung aus der Tube genüßlich verzehrt hatte.

Schirra hat jetzt unwiederbringlich die Anschauung zerstört, die Astronauten seien nur Rädchen in einem großen Getriebe, in ihren Funktionen voll programmiert wie Teile einer Maschine. Daß die Supermen im Weltraum nicht nur Schnupfen bekommen können, daß sie es sich vielmehr auch leisten, verschnupft zu sein – der normale Sterbliche hier am Erdboden hört es mit verstohlener Genugtuung.

Doch auch die Erkältung der Raumfahrer kann den bei der NASA wieder aufkommenden Optimismus nicht dämpfen. Wird Apollo 7 zu einem vollen. Erfolg – um dafür spricht vieles, –, so gibt es berechtigte Hoffnung, daß die bemannte US-Raumfahrt an jene Erfolgsserie anknüpfen kann, die der Feuertod der Astronauten Grissom, White und Chaffee am 27. Januar 1967 auf so gräßliche Weise unterbrochen hat.

Freilich klappte nicht alles. Die Sprechfunkverständigung mit den Bodenstationen ließ zu wünschen übrig. Dafür zeigte sich, daß eine andere Maßnahme richtig getroffen worden war. Noch während der letzten Gemini-Flüge hatte man die Astronauten mit sehr vielen wissenschaftlichen Aufgaben betraut. Alle möglichen Experimente mußten sie im All ausführen. Während der letzten Gemini-Flüge stellte sich schließlich heraus, daß die Weltraumpiloten hoffnungslos überfordert waren. Beim Apollo-7-Unternehmen verzichtete die NASA daher darauf, den Astronauten allzuviel aufzubürden. Ihre Hauptaufgabe ist es, zu prüfen, ob das amerikanische Mondschiff in seiner gegenwärtigen Form geeignet ist, drei Amerikaner zum Mond und sicher zurück zur Erde zu bringen.

Diese Aufgabenbeschränkung hat sich bewährt. Als während der ersten Flugphase einige Unregelmäßigkeiten mit den Instrumenten des Raumfahrzeuges auftraten, hatten Schirra, Eisele und Cunningham alle Hände voll zu tun. Es wäre deshalb ohnehin keine Zeit für spezielle wissenschaftliche Untersuchungen mehr geblieben. Nach einem Kurzschluß in der elektrischen Anlage des Raumschiffs mußte Walter Schirra eine schnelle Reparatur an zwei Schaltsystemen vornehmen. Sie hatten versagt, als alle Ventilatoren in der Kapsel zusammen eingeschaltet waren. Zusammen mit Walter Cunningham konnte er den Schaden beheben. Die zentrale Bodenstation in Houston (Texas) bemühte sich danach mit dem dritten Astronauten an Bord, Dann Eisele, per Funk die genaue Ursache für den Schaden zu finden. Ein Sprecher der NASA hatte zuvor erklärt, es gebe kein Problem für die Raumfahrer. Durch die Schäden an den Schaltsystemen fiel jedoch das Wechselstromnetz des Raumschiffes, mit dem die Kompressoren für die Raumanzüge der Astronauten betrieben werden, vorübergehend aus.