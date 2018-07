Inhalt Seite 1 — Wenn jeder glaubt, er sei der Wichtigste Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Autor war der Sekretär der documenta 4

Es war Dienstag, der 25: Juni, morgens um kurz vor zwei im Gebäude der Galerie an der Schönen Aussicht. Überall wurde noch gearbeitet. Das Dach über dem Trakt der Eingangshalle war fünf Tage vorher fertig geworden. Die staatliche Neubauleitung hatte das Spezialglas für das Oberlicht (die documenta brauchte gar kein Oberlicht) nicht eher beschaffen können. Bevor das Dach nicht dicht war, wollten die Maler oben die Wände nicht spritzen. Im Keller war der Zementboden noch feucht. Nur jede zweite Birne brannte, weil der provisorische Anschluß der Städtischen Werke bis dahin nicht durch das Hauptkabel ersetzt werden konnte.

Venedig hatte schon seine „Kinder“ entlassen, bei manchen Gesprächen schien Pierre Restanys Satz „Das rote Lachen Dannys des Roten ist roter als die rote Fahne“ Diskussionsbasis zu sein. Jeder documenta-Teilnehmer hatte neue und höchst individuelle Wünsche. Demarco und LeParc, beide wenige Wochen zuvor aus Frankreich ausgewiesen, hatten sich mehr von der documenta, eine groß angelegte Verwirklichung ihrer Ambiente-Vorstellungen versprochen. Einige Arbeiten von Raysse und von Takis hatten wegen der Streiks in Frankreich nicht rechtzeitig abgeholt werden können. Die Künstler protestierten, daß die documenta die Arbeiten nicht per Expreß hatte schicken lassen. Mari wollte seine reliefartigen Kästen nicht mit den Arbeiten zweier Kollegen zusammen in einem Raum sehen. Er witterte Manipulation, und das einzige Zugeständnis, das man ihm abringen konnte, war, daß die documenta seine Arbeiten verpackt ausstellen könne.

Auf einem Zettel, der von einigen dieser Künstler unterzeichnet war und der mir von einem sympathischen Herrn mit einer Geste des Bedauerns übergeben wurde, stand zu lesen, die Unterzeichner hätten sich an Ort und Stelle davon überzeugt, daß der Geist der documenta nicht den Kriterien einer freien und objektiven Information entspreche; man habe sich deshalb entschlossen, die Beteiligung rückgängig zu machen. Nun, nicht alle blieben dabei.

Kienholz war schon abgereist, sein „Roxy’s“ in bester Ordnung, grausig gemütlich, literarisch sentimental, die Glenn-Miller-Musik, das Life Magazine von 1943 mit der Reportage über den Überfall auf Port Arthur, die beiden Goldfische, das Porzellanhündchen, nur in cock-eyed Jennys Inneres waren schon Kippen gekippt worden. Da wurde der Sekretär gerufen: Man säße oben zu zwölft. Beim Bier und mit Zigaretten. Wie es so geht, ich wußte vorher, daß an diesem Abend etwas wider die Hausordnung geschehen würde. Wir waren, zugegeben, etwas nervös. Der Gedanke an Aktionen und Anti-Aktionen war zwar oft genug durch die Köpfe gegangen, dadurch aber auch nicht angenehmer geworden. Wir schlossen vorübergehend die Pforten.

Was man uns beibringen wollte, war, daß man sich dem Kunstwerk gegenüber adäquat verhalten müsse, zum Beispiel indem man dort, wo Aschenbecher ausgestellt sind, auch rauche – sei es, weil die Aschenbecher innerhalb eines Ambiente sich von denen außerhalb nicht unterscheiden, sei es, weil dieser Unterschied als Symptom der Beziehungslosigkeit zwischen Kunst und Leben angesehen werden müsse.

Wer hat nun wen provoziert? Ich fragte mich, ob die Tatsache, daß hier Dinge zugleich als Gegenstand und Mittel der Darstellung benutzt worden sind, oder ob das Unvermögen, die Grenze zwischen Darstellung und Wirklichkeit gelten zu lassen, die sogenannte Provokation angeregt hat.