Nürnberg

Als am 21. Mai 1471 der Maler, Graphiker und Kunstschriftsteller Albrecht Dürer zu Nürnberg das Licht der Welt erblickte, setzte er seinen Nachfahren einen Termin: Den 500. Geburtstag ihres berühmtesten Bürgers wollen die Stadtväter zu einem epochalen Gedenktag der Stadtgeschichte gestalten. Freilich: „Feier und Huldigung bleiben unverbindlich ohne die Schaffung von Konkretem für die Gegenwart.“ Das Konkrete, nämlich der Bau eines Kultur- und Bildungszentrums („Kubiz“) und die Schließung der letzten großen, beim Wiederaufbau der im Kriege verheerten Stadt verbliebenen Lücke kostet rund 80 Millionen Mark – mehr Geld, als die Gemeinde dafür hat. Der Ausweg, den die Stadtverwaltung, angespornt vom olympischen Geniestreich der stets beneideten Landeshauptstadt München, fand, führte in den letzten Monaten zunächst einmal zu geharnischten Protesten und Auseinandersetzungen: Leichter Skandalgeruch breitete sich über das Jubel-Projekt.

Die Stadt Nürnberg ist Eigentümerin von 11 370,76 Quadratmetern Boden am südöstlichen Altstadt-Ring. Auf 8562,81 qm davon soll ein privates Wohn- und Gewerbezentrum entstehen, auf den anschließenden 2807,95 qm ist das Kultur- und Bildungszentrum geplant. An dieser Stelle sind Königs- und Marientorgraben mit historischen Partien der Stadtmauer, Türmen, Wehrgängen und Bastei Teile des letzten Befestigungsgürtels, der in einem Kurzinventar des Bayerischen Landesamtes für Denkmalspflege so charakterisiert wird: „Trotz bedauernswerter Eingriffe des 19. Jahrhunderts und schwerer, jedoch vielfach wieder behobener Schäden im Zweiten Weltkrieg ist er nicht nur einer der stärksten, sondern auch der besterhaltene aller europäischen Großstädte. Obwohl die Generationen von drei Jahrhunderten an ihm schufen, wirkt er als architektonische Einheit, die Macht und Ansehen der freien Reichsstadt kraftvoll nach außen strahlt.“

Von Anfang an schien klar, daß keinem Bauherren, keinem Architekten jemals gestattet sein würde, diese historische Substanz ausgerechnet zum 500. Geburtstag Dürers, der mit seinem Werk „Unterricht zur Befestigung der Stett, Schloß und Flecken“ Wesentliches zum Mauerbau beigetragen hatte, anzugreifen. Vom Bund Deutscher Architekten gedrängt, beschloß die Stadt schon im März 1962 die Vorbereitung eines städtebaulichen Wettbewerbs, „da es sich hierbei um eine Aufgabe von ganz besonderer Bedeutung für das künftige Stadtbild handelt; dies betrifft insbesondere auch die Frage der Erhaltung der hier noch vorhandenen Stadtmauerteile und deren wirkungsvoller Einbindung in die Neubebauung“.

Jahrelang blieb alles graue Theorie: Die Stadt hatte kein Geld, ein potenter Bauträger ließ sich nicht finden. So scheiterten zum Beispiel Verhandlungen mit Geldverleiher Münnemann, der für das Projekt den finnischen Star-Architekten Alvar Aalto gewinnen wollte.

Als aber ein finanzkräftiger Partner am Horizont auftauchte, kamen der Verwaltung doch Bedenken wegen des einst angekündigten Architektenwettbewerbes. Der Vorsitzende der SPD-Stadtratsmehrheit Willy Prölß erklärte im Juli 1967: „Es könnte durchaus der Fall sein, daß ein Bauträger bereit wäre, die gesamte Zone zu bebauen. Es ist eine ernsthafte Frage, ob man dann wegen eines Architektenwettbewerbes ein solches Projekt ausschlagen sollte.“

Diese Worte waren nicht in den Wind gesprochen, denn als einige Monate später der Nürnberger Städteplaner Professor Gerhard Günter Dittrich die ihm geschäftlich eng verbundene Bayerische Versicherungskammer für das Projekt interessieren konnte, geriet der Wettbewerb zusehends in Vergessenheit. Als dann auch noch durchsickerte, daß Dittrich zusammen mit dem Nürnberger Architekten Eduard Kappler bereits an einer Strukturplanung arbeitete, schlug der Bund Deutscher Architekten (BDA) Krach: Er forderte die „Aufdeckung der Karten, damit nicht aus Zeitnot die legitime Mitarbeit der Bürgerschaft an einem Objekt ausgeschaltet wird, dessen eindeutige Qualität das Anliegen jedes kulturbewußten Nürnbergers ist“. „Es ist letztlich Aufgabe der Stadtverwaltung, ein Bauprogramm aufzustellen. Sie kann diese Verantwortung nicht an Dritte delegieren, da es sich ausschließlich um stadteigenes Gelände handelt.“