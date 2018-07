Kulissengespräch des XI. Deutschen Bankiertages in Düsseldorf war nicht nur die sich im deutschen Bankgewerbe langsam vollziehende Konzentration, sondern auch – wie könnte es wohl anders sein – die Situation an der deutschen Börse. Die versammelten Bankiers waren überrascht, daß gerade der SPD-Wirtschaftsminister Professor Schiller im Rahmen der allgemeinen Börsenreform den Effektenterminhandel eingeführt wissen möchte, eine Geschäftsform, die zwar an den internationalen Weltbörsen üblich, gleichwohl aber stark spekulativ ist.

Wenn man derartige Experimente wagen will, ist sicherlich der jetzige Zeitpunkt dafür günstig. Der deutsche Kapitalmarkt ist in einer guten Verfassung – und wenn es gelingt, bei den Auslandsanleihen zu einem vernünftigen Maß zurückzufinden, wird dies auch noch eine Zeit so bleiben.

Vor diesem Hintergrund wird es verständlich, wenn der Börsenberufshandel, darunter auch Banken, in letzter Zeit deutsche Standardaktien auf Vorrat gekauft und damit die Tendenz am Aktienmarkt stabilisiert hat. Da die Liquidität der Kreditinstitute gut ist, ja immer noch wächst, haben ihre Börsenabteilungen offenbar für das Eigengeschäft einen recht weiten Spielraum bekommen.

Vorkäufe nehmen die Hausse von morgen zu einem großen Teil vorweg. Niemand erwartet daher in den nächsten Wochen am deutschen Aktienmarkt eine stürmische Aufwärtsbewegung, doch wird eine allgemeine stetige Anhebung der Kurse – wenn es keine unangenehmen politischen Überraschungen gibt – für möglich gehalten. Kommt es in nächster Zeit zu Fortschritten in den Vietnam-Friedensbemühungen, so könnte dies den Aufwärtstrend beschleunigen. Daß er immer wieder Unterbrechungen erfahren wird, wie zum Beispiel zu Beginn dieser Woche, gilt als selbstverständlich und nicht als beunruhigend. Aufmerksamkeit finden immer wieder die konzentrationsverdächtigen Papiere, vor allem Veba und GBAG, obwohl sich deren Kurse in letzter Zeit nicht mehr nennenswert verändert haben.

Die Nachricht von einer eventuellen Verbindung zwischen der BASF und Wintershall hat die Kurse dieser Gesellschaften befruchtet, aber viel mehr auch nicht. Zunächst muß abgewartet werden, ob es tatsächlich zu einer BASF-Beteiligung an Wintershall kommt und welchen Nutzen die Aktionäre beider Unternehmen daraus ziehen können. Zahlt die BASF den Preis für das zur Debatte stehende Paket mit eigenen Aktien (was anzunehmen ist), dann bedeutet dies eine Marktverbreiterung, die einige Zeit brauchen wird, ehe sie technisch verdaut ist. K. W.