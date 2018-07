Inhalt Seite 1 — Anrufe am späten Vormittag Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin

Klaus Thomas, Dr. med., Dr. phil, und Doktor der Theologie sprach über die Eignung einer Stimme zur Seelsorger-Stimme. Diese müsse schon am Telephon ein Garant für lauteren Charakter sein.

Klaus Thomas, selbst nicht fern vom rhetorischen Kanzelfeuer raste gegen den dem Pathos innewohnenden Kitsch und dessen Verlogenheit. Hier im Schwesternheim des Westberliner Martin-Luther-Krankenhauses endete der achte Kongreß des ökumenischen St.-Lukas-Ordens für Ärztliche Lebensmüden-Betreuung, Telephon- und Krankenseelsorge. Auf einen wissenschaftlichen Samstag an der Freien Universität, wo angereiste Kapazitäten über "Die Bedeutung der wissenschaftlichen Forschung für die Siucidprophylaxe" und die Selbstmordproblematik sprachen, folgte ein der "richtig"-gemeinten Seelsorge gewidmeter Sonntag. Der pietistische Professor Dr.-Ing. Sörensen betonte in seinem Referat "Technik, Bibel und Seelsorge" die Gefahr der Säkularisierung des Selbstmordes. Er sagte auch "konstruieren heißt die Schöpfungslinien Gottes nachzeichnen", daß Schlagfertigkeit nicht mit dem Heiligen Geist zu verwechseln, daß Technik nichts Neutrales, sondern eine "Gnadengabe Gottes" sei.

Die befreienden Zweifel an der seelsorgerischen Effektivität legten sich erst einmal kurz über den Festsaal des Schwesternhauses, als der Leiter des Katholischen Bildungswerkes Berlin, Pfarrer Fasbender, ein Tonband anstellte und zum Gelächter freigab, was eigentlich zu Ein- und Umkehr in die Heilslandschaft gesprochen worden war: Radiopredigten der schwer erträglichen Sorte. Hiergegen sei nichts wirksamer als die "Aus"-Taste. Der Pfarrer mache Kanzelwahrheiten zu Unwahrheiten, wenn sie am Radio nur vom Ohr eines einzelnen Hörers aufgenommen würde. "Religiöse Rundfunksendungen nehmen zu, Kirchenaustritte auch." Die große Chance: Eine Radiopredigt könne soviel Menschen erreichen, daß für die gleiche Anzahl ein Geistlicher auf der Kirchenkanzel 450 Dienstjahre brauche.

Klaus Thomas, der 53 Jahre alte Begründer der Berliner Lebensmüdenbetreuung und Telephonseelsorge, ließ es dann temperamentvoll Abend werden: "Hilfe ist so nah wie das Telephon!"

Der Telephonseelsorger soll nicht ein pastoralgeprägter Trostspender sein. Seine Attribute sind das Zuhören, die Behutsamkeit, das Interesse ohne Neugierde. Bis 1961 gab es in dieser Art nur die von Thomas initiierte Telephonseelsorge in Berlin. Die Rufnummer 32 01 55 wurde zum berühmten letzten Halm Verzweifelter, zur Chance für jeden, der ein schweres Herz ohne Gegenüber hatte. Dann vollzog sich die Trennung. Thomas gründete eine andere Telephonseelsorge mit dem Hauptgewicht auf ärztlicher Lebensmüdenbetreuung. Die Gründe für diese Teilung gelangten nie an die Öffentlichkeit. Differenzen in der seelsorgerischen Machart? Lag es an der "seltenen Personalunion von Arzt, Pädagoge, Psychologe und Theologe", die der Vorwortschreiber des 467 Seiten starken "Handbuches der Selbstmordverhütung" als Phänomen besang? Seit sieben Jahren hat Berlin also zwei Rufnummern, die man wählen kann, wenn man sich ohne Ausweg wähnt.

Eine Trennung mit sicherlich feindlichen Zügen. Thomas, dessen erwähnte Personalunion eine gewisse Autarkie zur Folge hat: ein Rundum-Fachmann, ein Mann, der von sich berichten kann, seit seinem 15. Lebensjahr täglich nie unter sechzehn Stunden gearbeitet zu haben, der zehn Staatsexamen hat, vormittags als Oberstudienrat neu philologische Fächer an einem Berliner Gymnasium lehrt und als praktischer Arzt mit psychiatrischer Praxis niedergelassen ist. Die Fülle seiner Funktionen, die seelsorgerischen mit einer Privatgemeinde, die fürsorgerischen, ärztlichen, lehrenden, wird schon an der Zahl seiner Aktentaschen sichtbar: Für jede Arbeitsphase seines Tages eine andere Tasche mit spezifischen Inhalten. Er weiß, darauf angesprochen, nicht gleich, wie viele es sind. Er ist auch Vizepräsident des ökumenischen St.-Lukas-Ordens, der in 86 Ländern der Welt wirkt, mit Hauptsitz im kalifornischen San Diego.