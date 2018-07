Der aufmerksame Zeitgenosse las am Tage des Starts von „Apollo VII“ einen Aufsatz über das Goddard-Raumflugzentrum in seiner Zeitung. Er wurde über sagenhafte Dinge unterrichtet. Zum Beispiel erfuhr er, daß sich das Leitungsnetz zwischen den Bodenstationen über drei Millionen Kilometer weit spannt. Und Schüsselantennen mit einem Durchmesser von sogar 26 Metern halten Funkverbindungen mit Raumkörpern. Und im „Goddard Space Flight Center“ verarbeiten Computer 50 000 Informationseinheiten je Sekunde. Die Qualität dieser allumfassenden Koordination von Raum- und Zeitfaktoren grenzt ans Mythologische. Ob die Amerikaner ihre astronautischen Programme darum nach Titanen und Gottheiten nennen?

Während die Olympischen Spiele, einst zu Ehren des Göttervaters Zeus gestiftet, 500 Millionen Menschen vor den Fernsehschirmen vereinten zum wahrhaften theatrum mundi, kreisten drei Menschen um den Globus. Welches der sieben mal sieben Weltwunder in der xten Potenz?

Der informierte Zeitgenosse war ergriffen. Müde ließ er das Zeitungsblatt sinken. Wird er träumen vom Kampf der Titanen oder von Dädalus, der ja nicht nur den ersten Raumflug wagte, sondern auch das berühmte Labyrinth erbaute („Kabel von drei Millionen Kilometer Länge“)? Ein Blick noch auf die häusliche Unordnung des Abends, und siehe, das Zeitungsblatt „Wissenschaft und Technik“ hat auch, wie jedes Ding, eine Kehrseite: „Was anderes sehn – ins Kino gehn.“

Im Nu sprangen dem müden Betrachter ein paar nackte Damen in die Augen. Sex-Thriller, wie es jetzt heißt, gleich sieben auf einen Streich. Groß und verlockend darunter das „kesse Zukunftsweib im All“, dargeboten in einer Zwanzig-Millionen-Mark-Produktion: „Barbarellas Liebesabenteuer im Weltraum.“ Was interessierte mich da noch die Wirklichkeit im All mit Schnupfen, Stromausfall und zappeligen Bildern – mit fünf Mark war ich bei dem kessen Zukunftsweib. Und so hielt der Verleih, was er versprach: „Das Ungewöhnliche – hier ist’s Ereignis.“ Ekkehard Roth