Inhalt Seite 1 — Der Schatten eines dicken Mannes Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Helmut Salzinger

Paul Pörtner, Verfasser der Romane „Tobias Immergrün“ und „Gestern“ sowie einiger Theaterstücke zum Mitspielen, hat nun auch einen Band mit Geschichten veröffentlicht –

Paul Pörtner: „Einkreisung eines dicken Mannes“, Erzählungen, Beschreibungen, Grotesken; Verlag Kiepenheuer und Witsch, Köln; 182 S., 15,– DM.

Geschrieben wurden sie in den Jahren 1958 bis 1964, einige von ihnen sind zuvor schon an anderer Stelle veröffentlicht .worden, zum Teil auch in anderer Form. Ganz neu sind sie also nicht mehr, was ihrer gelegentlich etwas abgestandenen Problematik anzumerken ist. Auf jeden Fall macht der Band den Eindruck einer höchstens halb geglückten Verlegenheitslösung, so als ob es für den Autor an der Zeit gewesen wäre, wieder einmal ein Buch herauszubringen, und er, von Torschlußpanik ergriffen, dazu zusammengerafft hätte, was sich gerade fand.

Der Band heißt „Einkreisung eines dicken Mannes“, und dieser Titel, der zugleich über der ersten Geschichte steht, soll den inneren Zusammenhang aller sieben suggerieren. Sie können, wenn man sehr viel guten Willen aufbringt, als „Teilstücke einer Lebensgeschichte“ gelesen werden, deren Subjekt jedoch nicht eine bestimmte einzelne Figur ist, sondern der Prototyp des zu kurz gekommenen Zeitgenossen, irgendein dicker Mann, von dem nicht einmal gesagt ist, daß er unbedingt dick sein müßte. Pörtner versucht seinen Jedermann einzukreisen, aber es gelingt ihm nicht, ihn dingfest zu machen. Er bleibt ein voluminöser Schatten.

Die Figuren, die im Mittelpunkt der sieben Erzählungen stehen, haben das eine gemeinsam, daß sie alle auf irgendeine Weise Versager sind. Sie kommen mit der Realität nicht zu Rande, weil sie mit sich selber nicht zu Rande kommen. Dennoch verstehen sie es, sich irgendwie durchzuwinden. Ihr Lebensprinzip ist der Kompromiß.

Typisch für diese Haltung ist der Satz jenes Menschen aus der Erzählung „Es regnet“, der nach langen Jahren in seine Heimatstadt zurückgekommen ist und sich dort verlaufen hat: „... immer der Nase nach, ich komme schon durch, werde den Weg schon finden, habe immer Auswege gefunden, Ausflüchte.“