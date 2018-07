Inhalt Seite 1 — Der Willy von Heilbronn Seite 2 Auf einer Seite lesen

Heilbronn

Hat einst Kleists „Kätchen von Heilbronn“ der alten ehrwürdigen Reichsstadt mit der berühmten Kilians-Kirche zu weltweitem literarischem Ruhm verholfen, so sind die württembergischen Unterländer jetzt dabei, ihren Ruf mit einer Komödie zu verspielen: Thema „Der Willy von Heilbronn“. Den Prolog schrieb Hermann Able in der „Heilbronner Stimme“.

1. Vers: Dient es dem Wohle unserer Stadt,/kann man Probleme lösen,/indem man sich geschworen hat,/den andern zu entblößen?

Der Titelheld ist Willy Schwarz, seines Zeichens Stadtrat der Freien Wählervereinigung. Der eine bezeichnet diesen als Alleinunterhalter der Heilbronner, der andere als „Eiterbeule“, der dritte als Prozeßhansel.

Nun, immerhin war es Schwarz ein Stein am Bein, daß er wegen einer vollendeten, einer versuchten und einer erfolglosen Anstiftung zur Abtreibung verurteilt ist, als er bei der Kommunalwahl am letzten Sonntag wieder für den Gemeinderat kandidierte. Deshalb also hat Schwarz ein Revisionsverfahren angestrebt. Einverstanden ist er auch nicht damit, daß er sich als Stadtrat bereichert haben soll. Zugegeben, er hat 56 000 Mark an Tantiemen erhalten; den größten Teil davon will er aber für wohltätige Zwecke wieder ausgegeben haben. Wer weiß wieviel? Auf alle Fälle hat Schwarz den Vorwurf der Bereicherung mit einer Anzeige erwidert. Das Verfahren wurde aber von der Staatsanwaltschaft eingestellt. Dafür hat das Regierungspräsidium Klage gegen Schwarz erheben lassen.

2. Vers: Und findet man gar Spaß daran,/im trüben Teich zu fischen,/um schließlich triumphierend dann/Skandale aufzutischen?

Schwarz, aggressiv wie er nun einmal ist, begegnete mit einem Gegenangriff: Ein anderer Stadtrat habe in den letzten zwanzig Jahren sogar an die 200 000 Mark an Tantiemen in seine eigene Tasche gesteckt.