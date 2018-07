Inhalt Seite 1 — Die Favoriten wechseln Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Vertragsgesellschaften ausländischer Fonds haben in der Bundesrepublik zu einem Zwischenspurt, einige sogar zum Endspurt angesetzt. Denn sicher ist, daß längst nicht alle über Vertreter angebotenen Fonds sich dem Gesetz über den Vertrieb ausländischer Investmentanteile in der Bundesrepublik unterwerfen werden. Bevor es in Kraft tritt, wollen die Vertreter jedoch noch möglichst viele Abschlüsse unter Dach und Fach bringen.

Ich sagte Ihnen schon im vorangegangenen Gespräch, meine verehrten Leser, daß für Sie die Frage, wie sich ein Fonds dem deutschen Gesetz gegenüber verhalten wird, von erheblicher steuerlicher Bedeutung sein wird. Sollten Sie vor dem Abschluß eines Vertrages mit der Vertriebsgesellschaft eines Auslandsfonds stehen, erkundigen Sie sich genau, in welcher Steuerkategorie der Fonds später landen wird.

Eine andere Frage ist die Auswahl des Fonds. Soll man sie wirklich nur dem Zufall überlassen? Oder anders ausgedrückt: Eben mit dem Vertreter abschließen, der gerade Kontakt zu einem aufgenommen hat? Aus zahlreichen Schreiben sehe ich, daß viele Leser sich genauer über die Anlageerfolge der einzelnen Fonds orientieren möchten. Bei der Vielzahl der Fonds (allein 464 „Ausländer“ werden in der Bundesrepublik angeboten) ist das nicht immer einfach. Überdies ist es eigentlich nur sinnvoll, die Entwicklung der Fondsausgabe-(oder Rücknahme-)Preise über einen längeren Zeitraum hinweg zu vergleichen. Das stößt insofern auf Schwierigkeiten, weil viele Fonds erst in den letzten Jahren gegründet worden sind, also für die Vorjahre noch keine Vergleichszahlen aufzuweisen haben.

Ich bin mir durchaus bewußt, daß meine „Rangliste der Auslandsfonds“ einmal unvollständig und zum anderen wegen des kurzen Vergleichszeitraums von nur 9 Monaten höchst problematisch ist. Dennoch, so glaube ich, ist sie interessant – und in einigen Punkten sicherlich auch aufschlußreich.

Vor allem mögen Sie, meine Leser, daraus erkennen, daß die tüchtigsten und schlagkräftigsten sowie werbeträchtigsten Absatzorganisationen nicht auch immer die erfolgreichsten Fonds anzubieten haben. Daß Dachfonds, also Kapitalanlagegesellschaften, die nicht direkt in Aktien, sondern über andere Investmentgesellschaften investieren, niemals an der Spitze liegen können, ist selbstverständlich.

So finden wir deshalb Dachfonds SAFE, Fund of Funds sowie Capital Growth alle in der unteren Hälfte der Rangliste. Daß jedoch Capital Growth sogar einen Verlust von 1,9 Prozent hinzunehmen hatte, ist einigermaßen verwunderlich. Dies um so mehr, als der gleiche Fonds im Jahre 1967 eine Wertsteigerung um etwa 56 Prozent verbuchen konnte. Sie sehen, meine verehrten Leser, wie rasch sich die Dinge bei den Fonds verschieben können. Capital Growth muß in diesem Jahr ein außergewöhnliches Pech mit seinen Anlageentscheidungen gehabt haben. Vielleicht liegt das daran, daß der Fonds gerade seine Konstruktion ändert. Er will künftig nicht mehr Dachfonds sein, sondern das ihm anvertraute Vermögen mehreren Managerteams zur Verwaltung überlassen, die in Wettbewerb untereinander treten sollen.

Erstaunlich ist auch das schlechte Abschneiden des Manhattan Funds, einer mit vielen Vorschußlorbeeren bedachten amerikanischen Kapitalanlagegesellschaft, die von dem Wall-Street-Wunderknaben Mr. Tsai gemanagt wird. Man wird ihm zugute halten müssen, daß er zu einem ungünstigen Zeitpunkt starten mußte und Beträge zu bewegen hat, mit denen auch in den USA nur schwer überdurchschnittliche Erfolge zu erzielen sind. Im Jahr 1967 kamen die Manhattan-Funds-Besitzer zu einer bescheidenen Wertsteigerung von 3,71 Prozent.