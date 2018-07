Von Fritz Sänger

Gerhard Beier: „Schwarze Kunst und Klassenkampf. Geschichte der Industriegewerkschaft Druck und Papier und ihrer Vorläufer seit dem Beginn der modernen Arbeiterbewegung“; Band I „Vom Geheimbund zum königlich-preußischen Gewerkverein“; Europäische Verlagsanstalt, Frankfurt, 1966; 645 Seiten, 45,– DM.

In ihrer geschriebenen Geschichte legt eine Kultur Rechenschaft über sich selbst ab“ – ein gutes Wort, wenn es so befolgt wird wie in dem uns vorliegenden Falle. In ihr werden Wesen und Wollen und auch die nicht selten überraschenden Aktionen aus der Frühzeit einer der bedeutendsten deutschen Gewerkschaften dargestellt, unpolemisch und ohne den geringsten Anflug von ideologischer Voreingenommenheit. Der verstorbene Vorsitzende der heutigen Industriegewerkschaft Druck und Papier hat in der kurzen Einleitung zu dem Werk von Gerhard Beier die Arbeit des alten Verbandes der Buchdrucker in Deutschland als Bestandteil der kulturellen Wirklichkeit jener Jahre eingeordnet. Mit Recht.

Viel zuwenig ist es bekannt oder wird es bewertet, was gerade diese Arbeiterorganisation für die „Hebung der Arbeiterlage“ (August Bebel in der Definition über die Aufgabe der Gewerkschaften) materiell und ideell bewirkt hat. Der Beruf der Lithographen und Steindrucker, ihre technische Tagesarbeit, regten diese Menschen zu geistiger Tätigkeit an und boten ihnen zugleich Möglichkeiten zu eigener Entwicklung. Sie nutzten sie, für sich und für die Arbeiter in gleicher sozialer Lage. Das unübersehbare Verdienst des Buchdruckerverbandes ist die Anteilnahme breiter Schichten der Arbeiter an den Gütern der Kultur und ihrer Vermehrung und ist die Hilfe bei der Emanzipation der deutschen Arbeitnehmer, die lange Jahrzehnte von der Gesellschaft unbeachtet und unrecht behandelt wurden. Die Arbeiter mußten sich ihren Platz in der Nation, den sie heute besitzen, wahrhaftig erwerben. Das belegt diese „Geschichte der Unterdrückten“. Gewerkschaftsgeschichte ist eben nicht nur die Geschichte von Lohnkämpfen.

Der Verfasser, der seiine eindrucksvolle Arbeit ohne den besonderen Anlaß eines Jubiläums geschrieben hat (wenngleich das Buch dann auch im Jahre der einhundertsten Wiederkehr des Gründungstages der Gewerkschaft erschien), beschreibt in diesem ersten Band, der den Zeitraum von 1830 bis 1890 umfaßt, am Beispiel des Buchdruckerverbandes die wirtschaftliche, soziale und ökonomische Situation in Deutschland und Europa. Die Industrialisierung hatte begonnen, das Klassenbewußtsein begann sich zu bilden (man lese den Abschnitt „Sein und Bewußtsein, vorläufiges Ergebnis“ mit besonderem Bedacht!). Tiefgreifendes soziales Elend breitete sich aus, und die Entfremdung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer wuchs aus vermehrtem menschlichem Leid und steigerte die explosive Spannung. Ich benutze hier Stichwörter, die den Inhalt der Kapitel kennzeichnen. Die Materialfülle des Buches ist überwältigend. Beier zeichnet ein Bild der Vergangenheit, das in der üblichen Geschichtsschreibung nicht zu finden ist und dessen Wahrheitstreue und Klarheit ungewöhnlich sind – ein Zeugnis großen Fleißes des Verfassers Und seiner unbestechlichen Gewissenhaftigkeit gegenüber der Sache und den Tatsachen.

Die Fülle des Gebotenen ist gebändigt durch eine überzeugende Disposition und durch zahlreiche, stets nur kurze Abschnitte überdeckende Kennzeichnungen des Inhaltes am Rande der Seiten. Eine einfache und zuchtvolle Sprache macht das Lesen zu einer wirklichen Freude. Illustrationen, Karikaturen, die Wiedergabe von Flugblättern und von alten Plakaten, die Beigabe von Statistiken und ein Anhang mit einer großen Zahl von Anmerkungen, mit einem Register der Namen und der Bildquellen sind wertvolle Helfer.

Es besteht, wie man hört, die Gefahr, daß die noch vorgesehenen zwei folgenden Bände, in denen die Geschichte bis in unsere Zeit fortgesetzt werden soll, möglicherweise nicht erscheinen werden: die Kosten seien sehr hoch. In diesem Falle sollte sich ein Mäzen finden, der Hilfe leistet. Denn es geht nicht nur um Gewerkschaftsgeschichte schlechthin, sondern hier ist eine breite Lücke in der Geschichtsschreibung zu füllen, die um der Wahrheit willen endlich geschlossen werden muß. Die Arbeit ist zu bedeutsam, als daß auf Vollständigkeit verzichtet werden könnte.