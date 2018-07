„Der 2. Weltkrieg. Bilder – Daten – Dokumente“; Bildtexte: Günther Deschner, Hans F. Müller-Hagen, Vizeadmiral a. D. Friedrich Ruge, Otto-Ernst Schüddekopf; Gesamtredaktion: Günther Deschner; Ausstattung: Werner Baars; C. Bertelsmann Verlag, Gütersloh; 688 Seiten mit rund 780 Abbildungen, davon etwa 40 vierfarbige auf 32 Kunstdrucktafeln, sowie 60 zweifarbige Karten im Textteil; Chronik, Register. Folieneinband, 45,– DM.

Die Nachfrage nach Bildbänden zum Zweiten Weltkrieg scheint nicht nachzulassen; neuerdings werden sie sogar als Taschenbücher herausgebracht. Unter den Produktionen dieses Jahres ragt an Umfang und Zahl der Bilder eine Produktion des Bertelsmann Lexikon Verlages heraus. Der Verlag ist besonders stolz darauf, daß er als erster den im Bundesarchiv lagernden Bildbestand der ehemaligen deutschen Propagandakompanien – fast eine Million Negative – ausgewertet hat. Sucht man jedoch im Register nach, so muß man feststellen, daß von den rund 780 Photos nicht einmal 200. aus dem Bundesarchiv stammen.

Die Bildtexte sind oft nicht von denen zu unterscheiden, die während des Krieges in deutschen Illustrierten standen. Man darf den Herausgebern zwar nicht unterstellen, daß sie den Krieg heroisieren. Aber Bilder, die den ganzen Schrecken des Krieges vor Augen führen, muß man leider erst suchen, ehe man sie findet. Großenteils wird immer nur marschiert, gestürmt und mächtig viel Rauch und Feuer verbreitet.

Ist es Absicht oder Gedankenlosigkeit, daß die Massenvernichtungen durch deutsche SS- und Polizeieinheiten im Bildteil kaum erwähnt werden? Auf einer einzigen Seite sieht man lediglich nebelverhangenen Stacheldraht in Auschwitz und darunter wohlgenährte Häftlinge beim Essensempfang; auf der danebenliegenden Seite jedoch ein großes, grausiges Bild von einem Massengrab in Katyn. Im beigegebenen Text erfährt man zwar, daß 4000 polnische Offiziere von den Russen erschossen wurden, jedoch die Zahl der ermordeten Juden und anderer Ausländer wird verschwiegen. Da muß man erst 80 Seiten zum Textteil zurückblättern. Aber werden alle Käufer dieses Buches auch die eingestreuten Aufsätze lesen?

Für die Textbeiträge zur Geschichte des Zweiten Weltkrieges hat sich der Verlag namhafte Experten herangeholt: Hellmuth G. Dahms, den Verfasser einer respektablen Kriegsgeschichte, die als Herausgeber von Dokumentationen erprobten Wissenschaftler Michaelis und Schraepler, Vizeadmiral a. D. Ruge und Professor Hubatsch, der sich mit einer Studie über den Krieg in Skandinavien Anerkennung verschafft hat. Diesmal schreibt er auch über den Polenfeldzug. Auch hier hätte man gern die Proportionen besser gewahrt gesehen. Wem wohl soll es nützen, wenn zwar von 3500 ermordeten Volksdeutschen die Rede ist, jedoch mit keinem Wort von der unübersehbaren Zahl der Polen, die von den Deutschen umgebracht wurden. Hubatsch geht darüber mit dem Vermerk hinweg, es seien „Erschießungen vorgenommen worden“. – Unkritischen Lesern also sollte man diesen Dokument tationsband lieber nicht in die Hand geben.