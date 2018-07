Der Berliner Germanistentag aus der Perspektive der Studenten gesehen

Von Jürgen Sternsdorff

Das Motiv für die Flucht des Deutschen Germanistenverbandes aus der FU in den Vorort Wedding nannte der Organisationsleiter, H. Hempel, in einem Interview am 5. Oktober. Auf die Frage, ob es konkrete Anhaltspunkte für zu erwartende Störungen gegeben habe, sagte er: „Es ist allgemein bekannt, daß die Studenten einen Gegengermanistentag planten. Wir haben das begrüßt. Wie weit die Planungen der Studenten gediehen sind, können wir nicht sagen. Wir halten es aber für besser, wenn die Studenten an der FU im Germanischen Seminar einen Gegengermanistentag entgegensetzen. Wir glauben, daß es der Belebung der Diskussion um das Fach Germanistik dienen wird.“

Die immer lebhafter geäußerten Sympathiekundgebungen der offiziellen Hochschulgermanisten für eine Selbstfeier studentischen Unmutes („Benno von Wiese unterstützt den Gegengermanistentag“) räumten beim Fachverband Germanistik des VDS letzte Zweifel aus an der Unwirksamkeit einer isolierten Gegenveranstaltung fern vom „eigentlichen Geschehen“: Der Gegengermanistentag mußte im Germanistentag stattfinden.

In seiner Ansprache an den Kongreß betonte Professor Borck, daß „der Germanistenverband das von den Herren hier ursprünglich geplante Kontrastprogramm seinerseits unterstützen wollte“. Er wäre „gern bereit, alle Tagungsteilnehmer auf den von Ihnen groß angekündigten Gegengermanistentag mit seinem Kontrastprogramm hinzuweisen“. Auf jeden Fall: „Hier, meine Damen und Herren, wird er nicht stattfinden.“

Die Assoziation der beiden „Kontrastprogramme“ zu Erscheinungen der „öffentlichen Massenmedien“ (Borck) erreichte ihren Höhepunkt, als der Vorsitzende des Germanistenverbandes „Vorkehrungen ankündigte, „die sicherstellen, daß nur die tatsächlich im Besitz einer Teilnehmerkarte sich, befindenden Damen und Herren hier im Saal Platz finden“.

Wahrscheinlich sprach Borck seine Hörer richtig an, als er Erwartungen weckte, wie sie die offizielle Germanistik nach ihrem eigenen Leistungsprinzip an ihre Kritiker stellt: fertige Produkte zu liefern. Seine Furcht vor der Konfrontation mit den Betroffenen dokumentierte der Germanistenverband nicht nur durch. Ausgabe von Eintrittskarten (Vorstandsmitglied: „Können wir ins Theater gehn umsonst?“). Unter Irreleitung der interessierten Öffentlichkeit sagte er die geplante Pressekonferenz am Eröffnungstag ab. Die Ankündigung der Studenten, eine eigene Pressekonferenz abzuhalten, zwang die Tagungsleitung, sich doch noch der Öffentlichkeit zu stellen (Vorstandsmitglied: „Erpreßte Konferenz!“).