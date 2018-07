Inhalt Seite 1 — Hier irrt Buckwitz Seite 2 Auf einer Seite lesen

Unser Kritiker sah:

HIM (IHM)

Phantasmagorisches Spiel

Von Edward Estlin Cummings

Landestheater Darmstadt

Im Januar 1966 wurde unter dem Titel „Aale auf einem Baum“ zum erstenmal in Deutschland eine Szene aus dem Theaterstück „Him“ gespielt, das der 1962 verstorbene amerikanische Lyriker und Romancier E. E. Cummings 1927 geschrieben hatte. In jenem Ausschnitt, von Heinz Schubert inszeniert und von Hans Korte gespielt, trägt ein Engländer einen Schrankkoffer auf seinen Schultern über die Fifth Avenue. Ein Polizist und ein Passant verlangen, daß die verdächtige Kiste geöffnet werde. Als sie hineingesehen haben, fallen beide tot um: Der Koffer enthält das Unterbewußtsein des Briten.

Damals schrieb die Süddeutsche Zeitung: „Diese sechste Szene aus IHM macht nicht neugierig auf die ersten fünf.“ (Es war die sechste Szene des zweiten Aktes.) Sie ist indessen eine der sinnfälligsten in Cummings’ Spiel. Für Gerhard F. Hering, den Darmstädter Intendanten, bildete sie mit Recht den Anlaß, irgendwie zu versuchen, mit einer Bühnenfassung des unspielbar langen Stücks der Darmstädter Kette literarisch-poetischer Theatertexte ein neues Glied anzufügen.