An dem Berliner Ableger der NPD hat Adolf von Thadden noch nie so recht seine Freude gehabt. Er war, auch von der Zahl her, nie mehr als ein vergrößerter Stammtisch. Nun hat ihn der Parteiboß erst einmal aufgelöst, ehe er von den Alliierten verboten wurde.

Diese Berliner Frontbegradigung – Thadden selbst spricht von einem zurückgenommenen Beobachterposten, dem kein Feuerschutz mehr gegeben werden konnte – war ein Schachzug. Die NPD hat etwas auf Zeit verloren und einiges auf Dauer gewonnen.

Eingebüßt hat er, bis zur Wiederverwendung, eine vorgeschobene Filiale mit knapp vierhundert Insassen. Erobert hat er, für die Bundestagswahl im nächsten Jahr, neues Terrain. Seinen potentiellen Wählern, die ohnehin nicht gut auf die Westmächte zu sprechen sind, hat er demonstriert, daß auf einem Stück deutschen Bodens noch immer Besatzungsrecht herrscht. Den Bonner Verbotsfürsprechern hat er den Wind aus den Segeln genommen; denn ein Zwang zum Handeln – alliiertes Berlin-Verbot setzt den Karlsruher Verbotsmechanismus automatisch in Gang – besteht nun nicht mehr. Auch dem östlichen Propaganda-Argument, die „Westberliner Neonazis“ gefährdeten die Sicherheit, ist nun der Boden entzogen. Indessen wird sich schon bald zu Thaddens Rechtfertigung herausstellen, daß die Sowjets andere Berliner Sicherheitsteufelchen aus ihrem Kasten springen lassen: den CDU-Parteitag etwa und die Bundesversammlung.

Es sieht also fast so aus, als habe Thadden wegen Berlin eine Bataille gewonnen und nicht verloren. Wer weiß – vielleicht lohnt es sich nun erst recht für viele Deutsche, die Nationaldemokraten zu wählen. Thadden hat für sie aus einer nationalen Schande eine nationale Tugend gemacht. D. St.