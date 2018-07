Ein Unternehmer-Doppelporträt, Madame und Monsieur, Pächter eines Bordells, einer „Maison close“, ursprünglich Bürger oder Kleinbürger, hier auf einen Augenblick zurückgekehrt in die Pose biederer Geruhsamkeit: eines der genialen Bilder des Krüppels Toulouse-Lautrec, deren Sujets man nicht mehr als „verwegen“ oder „verwerflich“ bezeichnen kann.

Lautrec, mit dem vollständigen Namen Comte Henri-Marie-Raymond de Toulouse-Lautrec (1864–1901), trieb zwar seine Charakteristik oft genug bis in den Grenzbezirk der Karikatur. Aber es lag ihm nicht vornehmlich an der Karikatur als einem Mittel der Bloßstellung, des Lächerlichmachens und Aburteilens – wäre das sein Ziel gewesen, so wäre er im Milieu des Montmartre und des Moulin Rouge der achtziger und neunziger Jahre nicht mit Selbstverständlichkeit geduldet und aufgenommen worden. Die Auffassung, daß die Kunst das Unedle edel mache, steht windschief zu Lautrecs Absichten. Er leidet gar nicht an dem Milieu, in dem er zu Hause ist, er ist völlig amoralisch, er seziert die Gesellschaft mit Bleistift, Kreide, Öl, Pastell.

Lautrec hat sich selber haarscharf charakterisiert, als er sagte: „Ich bin immer nur ein Crayon gewesen, alle meine Tage.“ Die Abbildung des 1893 mit Öltempera gemalten Bildes ist dem Buch von Horst Keller entnommen: „Henri de Toulouse-Lautrec“ (Verlag M. Du-Mont Schauberg, Köln, 109 S., 29,50 DM), einem Essay, der sich um einen eigenen Standpunkt wenigstens bemüht. Der Stil des Textes entspricht nicht dem Niveau des Gegenstandes. Rund hundert, teils farbige Reproduktionen kompensieren die Mängel leidlich. René Drommert